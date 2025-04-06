Погода в Україні 7 квітня — точний прогноз погоди від Укргідрометцентру

Чоловік йде вулицею під час снігопаду. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Погода в Україні завтра, 7 квітня, буде холодною та місцями сніжною. На дорогах очікується ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 7 квітня

За прогнозами синоптиків, на сході та південному сході країни пройдуть невеликі, вдень місцями помірні дощі.

Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +8 °C, у Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях місцями можливі заморозки 0…-3 °C на ґрунті та в повітрі. Вдень від +6 до +11 °C.

На решті території — невеликий сніг, лише на Одещині, Миколаївщині та на крайньому заході країни без опадів. Вночі очікуються заморозки 0…-5 °C, вдень температура підніметься до +1…+4 °C.

У західних, північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північних, західних та Вінницькій областях пориви до 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 7 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про стихійні та небезпечні метеорологічні явища

Уночі 7 квітня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також 8-11 квітня по всій Україні очікуються заморозки в повітрі 0…–5 °C. Це II рівень небезпечності — помаранчевий.

Заморозки в Україні 8 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Також у ніч проти 7 квітня в Харківській і Дніпропетровській областях, а 8 квітня — у Запорізькій, Донецькій і Луганській — прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту 0…–3 °C. Це І рівень небезпечності — жовтий.

Уночі 7 квітня в західних, північних і центральних областях на дорогах буде ожеледиця. І рівень небезпечності — жовтий.

Заморозки в Україні 7 квітня. Фото: Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі додали, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, спричинити порушення руху транспорту, а також пошкодити ранньоквітучі плодові дерева.

Раніше ми писали, що в Одесі очікується різке зниження температури повітря 7 квітня.

А синоптик Наталка Діденко спрогнозувала, що холодна погода з нічними заморозками триватиме увесь найближчий тиждень.