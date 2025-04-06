Погода в Україні 7 квітня - в областях затримається холод

Люди йдуть вулицею в дощ. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у понеділок, 7 квітня, очікується похолодання в областях. Температура повітря вдень становитиме в межах +1...+12 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 7 квітня

Завтра попереджають про можливий сніг у північних областях, а дощ пройде у південно-східній частині. На решті території — без істотних опадів.

Очікується північно-західний вітер, місцями пориви сягнуть 15-20 метрів за секунду. Вночі прогнозують заморозки на заході, на півночі та в центрі, місцями на Одещині та Миколаївщині, а на решті території +2...+6 °C.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Протягом дня температура повітря становитиме +1...+4 °C на півночі та заході, у центральних областях +2...+5 °C, на Дніпропетровщині до +7 °C, у південній частині +3...+6 °C, на сході — +9...+12 °C.

У Києві в понеділок пройде невеликий мокрий сніг, очікується рвучкий північно-західний вітер. Вночі температура повітря буде в межах -2...0 °C, вдень — +1...+3 °C.

За словами Діденко, холодна погода з нічними заморозками триватиме увесь найближчий тиждень. Вона додала, що потепління очікується з Вербної неділі — 13 квітня.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, сьогодні в Україні не очікується значних магнітних бур.

А на Одещині оголосили попередження про стихійне метеорологічне явище другого рівня небезпечності.