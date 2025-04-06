Магнітні бурі 6 квітня — метеозалежним варто підготуватися

На Сонці сталося п'ять спалахів — магнітні бурі сьогодні
У неділю, 6 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітна буря 6 квітня
За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С — вони майже не впливають на Землю.
Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X
Сонячна активність на 6 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 76%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
- Кількість сонячних плям — 53.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- дотримуватися режиму сну;
- робити легкі фізичні вправи, влаштувати прогулянку на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води протягом дня;
- уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити тишу та комфорт вдома.
Нагадаємо, сьогодні в Україні похолоднішає: в деяких областях очікується сніг та зниження температури повітря.
Зокрема, у Києві пройде дощ та сніг, а температура повітря опуститься до +4...+6 °C.
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