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На Сонці сталося п'ять спалахів — магнітні бурі сьогодні

6 квітня 2025 12:27
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 6 квітня — метеозалежним варто підготуватися
Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

У неділю, 6 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітна буря 6 квітня 

За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С — вони майже не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X

Сонячна активність на 6 квітня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 76%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 53.
Прогноз магнітних бур на 6 квітня - чого чекати метеозалежним
Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

  • дотримуватися режиму сну;
  • робити легкі фізичні вправи, влаштувати прогулянку на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води протягом дня;
  • уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити тишу та комфорт вдома.

Нагадаємо, сьогодні в Україні похолоднішає: в деяких областях очікується сніг та зниження температури повітря.

Зокрема, у Києві пройде дощ та сніг, а температура повітря опуститься до +4...+6 °C.

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