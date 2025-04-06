Магнітні бурі 6 квітня — метеозалежним варто підготуватися

Жінка страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

У неділю, 6 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітна буря 6 квітня

За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С — вони майже не впливають на Землю.

Очікується, що сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. А сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X

Сонячна активність на 6 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 76%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 53.

Жінка страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

дотримуватися режиму сну;

робити легкі фізичні вправи, влаштувати прогулянку на свіжому повітрі або зайнятися йогою — це може покращити самопочуття, покращити кровообіг та знизити стрес;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води протягом дня;

уникати стресових ситуацій, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити тишу та комфорт вдома.

Нагадаємо, сьогодні в Україні похолоднішає: в деяких областях очікується сніг та зниження температури повітря.

Зокрема, у Києві пройде дощ та сніг, а температура повітря опуститься до +4...+6 °C.