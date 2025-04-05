Погода в Києві 6 квітня — прогноз погоди на завтра

Насувається снігопад — прогноз погоди у Києві на завтра
У Києві та області в неділю, 6 квітня, прогнозують сніг та дощ. В регіоні похолоднішає — очікується +4...+6 °C.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Києві 6 квітня
У Києві та Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі та вдень буде +1...+6 °C. У Києві вночі та вдень очікується +4...+6 °C.
Нагадаємо, у Харкові та Харківській області завтра, 6 квітня, прогнозують дощову погоду. Разом з тим, температура повітря триматиметься біля +15 °C.
Також дощитиме протягом всього дня, 6 квітня, в Одесі. Сильної прохолоди додасть вітер, тож температура повітря впаде.
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