Погода в Києві 6 квітня — прогноз погоди на завтра

Чоловік з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві та області в неділю, 6 квітня, прогнозують сніг та дощ. В регіоні похолоднішає — очікується +4...+6 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода в Києві 6 квітня

У Києві та Київській області завтра буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі та вдень буде +1...+6 °C. У Києві вночі та вдень очікується +4...+6 °C.

Прогноз погоди у Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові та Харківській області завтра, 6 квітня, прогнозують дощову погоду. Разом з тим, температура повітря триматиметься біля +15 °C.

Також дощитиме протягом всього дня, 6 квітня, в Одесі. Сильної прохолоди додасть вітер, тож температура повітря впаде.