Погода в Киеве 6 апреля — прогноз погоды на завтра

Надвигается снегопад — прогноз погоды в Киеве на завтра
В Киеве и области в воскресенье, 6 апреля, прогнозируют снег и дождь. В регионе похолодает — ожидается +4...+6 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 6 апреля
В Киеве и Киевской области завтра будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью и днем будет +1...+6 °C. В Киеве ночью и днем ожидается +4...+6 °C.
Напомним, в Харькове и Харьковской области завтра, 6 апреля, прогнозируют дождливую погоду. Вместе с тем, температура воздуха будет держаться около +15 °C.
Также будет дождливо в течение всего дня, 6 апреля, в Одессе. Сильной прохлады добавит ветер, поэтому температура воздуха упадет.
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