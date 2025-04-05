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Синоптики обіцяють вихідними сувору погоду — прогноз на два дні

5 квітня 2025 06:25
Світлана Силенко - Редактор
Вихідними Україну накриють дощі зі снігом, а температура знизиться, обіцяють синоптики
Жінка на вулиці під дощем зі снігом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Цими вихідними погода в Україні буде нагадувати осінню, а не весняну. Синоптики прогнозують на 5-6 квітня сніг та дощ, крім того, очікується ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 5-6 квітня

Сьогодні, у суботу, 5 квітня, в західних регіонах нашої країни вдень очікується дощ, а ввечері може випасти мокрий сніг. Вітер змінних напрямків 7-12 м/с. Температура вдень +8…+15 °C.

В цілому по всій Україні дощитиме. В центральних областях та на півдні вдень буде дощ і навіть можлива гроза. На півдні країни та у Криму протягом доби місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, можливі грози. У східних областях вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозами.

Середня температура по Україні сьогодні — +9…+14 °C.

У неділю, 6 квітня, на заході Україні буде прохолодно. Протягом доби піде сніг, подекуди можливі навіть значні снігопади. Синоптики прогнозують налипання мокрого снігу та хуртовину. На дорогах ожеледиця. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -3...+2 °C.

На півночі країни дощитиме з переходом у дощ зі снігом. Подекуди значні опади, налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах 0…+6 °C, на півдні Сумської області вдень +8…+13 °C.

У центрі України теж не обійдеться без дощу та снігу. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2…+8 °C, вдень +4…+11 °C.

У південній частині України пройдуть помірні дощі, на Одещині місцями очікується мокрий сніг. Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби +2…+7 °C; у Криму, Херсонській та Запорізькій областях вночі +4…+9 °C, вдень +13…+18 °C.

У східних областях вночі опадів не прогнозують, але вдень пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Температура повітря в нічний час становитиме 4…+9 °C, вдень +14…+19 °C.

Прогноз на вихідні від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика, сьогодні, 5 квітня, по всій Україні повсюди очікуються дощі. Водночас на заході, півночі та Вінниччині похолоднішає до +7...+12  °C. На решті території України тепло трішки затримається, прогнозується +12...+18  °C. 

Столицю сьогодні, також накриють дощі. Температура повітря до +10..+12 °C. 

Як зазначає Діденко, наступний тиждень в Україні, практично до Вербної неділі, буде холодним, із заморозками вночі та незначною плюсовою температурою вдень.

В Україні, у неділю, 6 квітня, холод посилиться. Вдень у більшості областей України до +2...+9 °C. На заході навіть у денні години передбачається 0...+4 °C. 

Водночас у східних областях, в Криму та на Дніпропетровщині в неділю буде тепліше — +10...+15 °C. 

Крім того, 6 квітня, у західних та північних областях та частково у центральній частині випадатиме мокрий сніг та сніг. На решті території — переважно дощ. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у квітні метеочутливим людям варто бути обачними. Сонце буде активним у цьому місяці.

Також ми повідомляли про те, яку погоду прогнозують влітку 2025 року. Очікуються спекотні дні, через що може бути значна пожежна небезпека.

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