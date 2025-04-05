На выходных Украину накроют дожди со снегом, а температура снизится, обещают синоптики

Женщина на улице под дождем со снегом. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В эти выходные погода в Украине будет напоминать осеннюю, а не весеннюю. Синоптики прогнозируют на 5-6 апреля снег и дождь, кроме того, ожидается гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 5-6 апреля

Сегодня, в субботу, 5 апреля, в западных регионах нашей страны днем ожидается дождь, а вечером может выпасть мокрый снег. Ветер переменных направлений 7-12 м/с. Температура днем +8...+15 °C.

В целом по всей Украине будет идти дождь. В центральных областях и на юге днем будет дождь и даже возможна гроза. На юге страны и в Крыму в течение суток местами ожидаются небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В восточных областях днем ожидаются умеренные дожди, местами с грозами.

Средняя температура по Украине сегодня — +9...+14 °C.

В воскресенье, 6 апреля, на западе Украины будет прохладно. В течение суток пойдет снег, местами возможны даже значительные снегопады. Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега и метель. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах -3...+2 °C.

На севере страны будет идти дождь с переходом в дождь со снегом. Местами значительные осадки, налипание мокрого снега. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0...+6 °C, на юге Сумской области днем +8...+13 °C.

В центре Украины тоже не обойдется без дождя и снега. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 °C, днем +4...+11 °C.

В южной части Украины пройдут умеренные дожди, в Одесской области местами ожидается мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток +2...+7 °C; в Крыму, Херсонской и Запорожской областях ночью +4...+9 °C, днем +13...+18 °C.

В восточных областях ночью осадков не прогнозируют, но днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха в ночное время составит 4...+9 °C, днем +14...+19 °C.

Прогноз на выходные от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика, сегодня, 5 апреля, по всей Украине повсеместно ожидаются дожди. В то же время на западе, севере и Винницкой области похолодает до +7...+12 °C. На остальной территории Украины тепло немного задержится, прогнозируется +12...+18 °C.

Столицу сегодня, также накроют дожди. Температура воздуха до +10...+12 °C.

Как отмечает Диденко, следующая неделя в Украине, практически до Вербного воскресенья, будет холодной, с заморозками ночью и незначительной плюсовой температурой днем.

В Украине, в воскресенье, 6 апреля, холод усилится. Днем в большинстве областей Украины до +2...+9 °C. На западе даже в дневные часы предполагается 0...+4 °C.

В то же время в восточных областях, в Крыму и на Днепропетровщине в воскресенье будет теплее - +10...+15 °C.

Кроме того, 6 апреля, в западных и северных областях и частично в центральной части будет выпадать мокрый снег и снег. На остальной территории - преимущественно дождь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в апреле метеочувствительным людям стоит быть осторожными. Солнце будет активным в этом месяце.

Также мы сообщали о том, какую погоду прогнозируют летом 2025 года. Ожидаются жаркие дни, из-за чего может быть значительная пожарная опасность.