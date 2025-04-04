Літо 2025 року в Україні буде спекотним та впливатиме на урожай овочів — прогноз кліматолога Балабух

Лісова пожежа. Ілюстративне фото: ДСНС

Літо 2025 року в Україні може виявитися не лише спекотним, а й принести значну пожежну небезпеку. Крім того, погода вплине на вирощування деяких овочів.

Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух в інтерв'ю Главкому.

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За словами Балабух, робити остаточні висновки щодо температур поки що зарано, однак вже зараз є передумови для збільшення періоду високої пожежонебезпеки навесні та влітку.

"Про це ще зарано судити. Пожежна небезпека — так, може бути вищою. І навесні, і влітку. Бо вже зараз є певні передумови для утворення пожежонебезпечного періоду", — сказала вона.

Кліматолог додала, що зміни клімату та підвищення температури можуть суттєво вплинути на врожайність ключових сільськогосподарських культур в Україні. Потепління, зокрема, негативно впливає на вирощування картоплі.

"В червні, коли картопля починає нарощувати масу, температура ґрунту повинна бути не надто високою, бо картопля просто "спечеться", тобто почне гнити. На українському півдні для вирощування картоплі вже зараз склалися несприятливі умови. Потрібно або змінювати терміни посадки, або технології вирощування", — каже експерт.

Балабух зазначила, що огірки та капуста теж будуть перебувати під негативним впливом температур. Вони потребують значної кількості вологи, і без сучасних технологій, таких як крапельне зрошення або сітки для затінення, їх вирощування у відкритому ґрунті може стати складним завданням.

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