Погода в Україні на завтра від Діденко

Люди йдуть містом під сильним дощем. Фото: УНІАН

У суботу, 5 квітня, сонце не буде тішити українців — по всій території України очікуються опади. Синоптики радять носити із собою парасолі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 5 квітня

За прогнозами синоптика, 5 квітня в Україні повсюди очікуються дощі — відтак парасолі мають бути поруч. Водночас на заході, півночі та Вінниччині похолоднішає до +7...+12 °C. На решті території України тепло трішки затримається, прогнозується +12...+18 °C.

Столицю у суботу також накриють дощі. 5 квітня у Києві після сьогоднішнього тепла очікуються дощі та зниження температури повітря до +10..+12 °C.

Як зазначає Діденко, наступний тиждень в Україні, практично до Вербної неділі, буде холодним, із заморозками вночі та незначною плюсовою температурою вдень.

Скриншот допису Діденко/Facebook

Погода на неділю від Діденко

В Україні, у неділю, 6 квітня, холод посилиться. За прогнозами синоптика, вдень у більшості областей України до +2...+9 °C. На заході навіть у денні години передбачається 0...+4 °C.

Водночас у східних областях, в Криму та на Дніпропетровщині в неділю буде тепліше — +10...+15 °C.

Крім того, 6 квітня, у західних та північних областях та частково у центральній частині випадатиме мокрий сніг та сніг. На решті території — переважно поки що дощ.

Вітер у неділю в Україні посилиться до штормових значень. У Києві 6 квітня буде +5 °C, прогнозується сильний вітер та ймовірний мокрий сніг.

Раніше ми писали, що сьогодні в Україні буде достатньо тепло та сонячно, адже над Україною перебуватиме помірно тепла повітряна маса.

Синоптик Діденко вже зазначала, що на вихідні негода накриє частину України.