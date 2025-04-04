Погода сьогодні, 4 квітня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 4 квітня, надали синоптики. У більшості областей буде поле підвищеного тиску, лише на півдні очікується вплив атмосферного фронту. Над Україною перебуватиме помірно тепла повітряна маса.

Про це в четвер, 3 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 4 квітня

Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Очікується мінлива хмарність. Без опадів. Невеликий дощ буде лише місцями на півдні. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі становитиме +3...+8 °С, а вдень — +14...+19 °С. У Карпатах уночі стовпчики термометрів знизяться до 0 °С, а вдень піднімуться до +9...+14 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі за межами регіонального центру знизиться до +3...+8 °С, а в Києві — до +4...+6 °С. Удень в області потеплішає до +14...+19 °С, а у столиці — до +17...+19 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 4 квітня, максимальна температура повітря становитиме +12...+19 °С. Прохолодніше буде лише у прибережних районах: +10...+14 °С.

У більшості областей України очікується суха та сонячна погода. Хмарно буде лише на південь. Також там періодично йтиме дощ.

У Києві буде сонячно та до +18 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, погода в Україні найближчої доби буде мінливою. У деяких регіонах очікуються дощі, а подекуди повітря прогріється до +20 °С.

Раніше Наталка Діденко попередила, що вихідні 5–6 березня в Україні будуть прохолодними. Очікується сильний вітер, а подекуди ще й сніг.