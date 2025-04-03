Погода в Україні 4 квітня — прогноз погоди на завтра

Дівчина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У п'ятницю, 4 квітня, в Україні погода буде мінливою. В деяких регіонах синоптики прогнозують дощі та до +20 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 4 квітня

Завтра погоду у більшості областей України буде визначати поле підвищеного тиску. Вплив атмосферного тиску буде відчуватись на півдні країни. Очікується мінлива хмарність. В більшості регіонів без опадів, але на півдні країни місцями буде невеликий дощ.

Прогноз погоди на п'ятницю, 4 квітня. Фото: скриншот

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +3...+8 C°, вдень +14...+19 °C. В Карпатах вночі прогнозують близько 0 °C, вдень — +9...+14 °C.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні на заміну теплій погоді незабаром прийдуть дощі та сніг. В деяких регіонах навіть можлива ожеледиця.

На вихідних погода в Україні буде дощовою. Крім того, синоптики попереджають про мокрий сніг жителів деяких регіонів. Разом з тим, температура повітря опускатись не збирається.