Прогноз погоди в Україні 4 квітня від Наталки Діденко

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні робочий тиждень у п'ятницю, 4 квітня, закінчиться теплою сонячною погодою. Проте, попереду будуть дощі, шквальний вітер та навіть ожеледиця у деяких регіонах.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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В Україну на день прийде відчутне потепління — погода 4 квітня

Синоптик Наталка Діденко попереджає: чудова погода у п’ятницю, 4 квітня, стане лише приємною передмовою до серйозного весняного похолодання, яке почнеться вже з суботи.

Завтра по всій Україні очікується теплий і сонячний день. Максимальна температура повітря у четвер сягатиме +12...+19 °C, лише в прибережних районах буде прохолодніше — близько +10...+14 °C. Дощі можливі лише на півдні, де ще залишаться хмари.

Температурна карта України 4 квітня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві 4 квітня

У Києві погода у п'ятницю, 4 квітня, обіцяє бути по-справжньому весняною. Буде сонячно та сухо, а повітря прогріється до +18 °C.

В Україну вже з вихідних прийде затяжне похолодання зі снігами та вітром

Однак вже в суботу, 5 квітня, до України почне надходити холодне повітря. Похолоднішає у західних, північних і частині центральних областей, посилиться вітер, з’являться дощі.

Рух циклонів та антициклонів. Фото: Wetterpade

У неділю, 6 квітня, погода зміниться кардинально: температура вдень опуститься до +2...+5 °C, дощ переходитиме у мокрий сніг, вітер стане штормовим, а на дорогах можливе налипання снігу.

"Наступний тиждень, за попередніми прогнозами, очікується холодним, із нічними заморозками, періодичними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу", — попередила Наталка Діденко.

Нагадаємо, синоптики назвали регіони України, де сьогодні, 3 квітня, буде негода.

Також вже відомо, чи буде магнітна буря турбувати метеозалежних у четвер, 3 квітня.