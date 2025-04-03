Погода сьогодні, 3 квітня, в Україні — Укргідрометцентр

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 3 квітня, надали синоптики. Уночі в більшості західних, Вінницькій, Житомирській, Київській областях і на південному сході через вплив атмосферних фронтів пройде невеликий дощ. Удень атмосферний тиск зросте — невеликий дощ очікується лише на півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті.

Про це в середу, 2 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Північний і північно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура триматиметься в межах +3...+8 °С, у західних областях — +1...+6 °С. Удень потеплішає до +12...+17 °С. У Карпатах очікується невеликий дощ, уночі з невеликим снігом. Нічна температура становитиме близько 0 °С, а денна — +3...+8 °С.

Карта температур wetter.online

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі невеликий дощ, удень без опадів. Вітер дутиме з північного сходу зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі стовпчики термометрів за межами регіонального центру опустяться до +3...+8 °С, а вдень піднімуться до +12...+17 °С. У Києві вночі буде +5...+7 °С, а вдень +14...+16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 3 квітня, опади найбільш імовірні в південній частині країни, на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Черкащині, у Кропивницькому з районами, на Закарпатті та в Карпатах. На решті території України проясниться.

Упродовж дня температура в Україні становитиме +14...+18 °С. Більш прохолодно буде лише в південно-західній частині: +8...+12 °С.

Переважно північно-східний вітер буде помірним. Сильні пориви вітру очікуються лише в центральних областях.

У Києві вночі пройде дощ, а от удень очікується сонячна погода та до +12 °С.

"Сухо, тепло, пташки співатимуть, дерева квітнутимуть, весна радуватиме", — каже про погоду у столиці на найближчі два дні Діденко.

Раніше Наталка Діденко попередила, що вихідні 5–6 березня в Україні будуть прохолодними. У декількох регіонах пройде сильний сніг. До того ж очікується сильний вітер.

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