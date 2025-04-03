Погода сегодня, 3 апреля, в Украине — Укргидрометцентр

Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 3 апреля, дали синоптики. Ночью в большинстве западных, Винницкой, Житомирской, Киевской областях и на юго-востоке из-за влияния атмосферных фронтов пройдет небольшой дождь. Днем атмосферное давление вырастет — небольшой дождь ожидается только на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье.

Об этом в среду, 2 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 3 апреля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура будет держаться в пределах +3...+8 °С, в западных областях — +1...+6 °С. Днем потеплеет до +12...+17 °С. В Карпатах ожидается небольшой дождь, ночью с небольшим снегом. Ночная температура составит около 0 °С, а дневная — +3...+8 °С.

Карта температур wetter.online

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5–10 м/с. Ночью столбики термометров за пределами регионального центра опустятся до +3...+8 °С, а днем поднимутся до +12...+17 °С. В Киеве ночью будет +5...+7 °С, а днем +14...+16 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг, 3 апреля, осадки наиболее вероятны в южной части страны, на Луганщине, Донетчине, в Днепре с районами, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, на Закарпатье и в Карпатах. На остальной территории Украины прояснится.

В течение дня температура в Украине составит +14...+18 °С. Более прохладно будет только в юго-западной части: +8...+12 °С.

Преимущественно северо-восточный ветер будет умеренным. Сильные порывы ветра ожидаются только в центральных областях.

В Киеве ночью пройдет дождь, а вот днем ожидается солнечная погода и до +12 °С.

"Сухо, тепло, птички будут петь, деревья будут цвести, весна будет радовать", — говорит о погоде в столице на ближайшие два дня Диденко.

Ранее Наталка Диденко предупредила, что выходные 5–6 марта в Украине будут прохладными. В нескольких регионах пройдет сильный снег. К тому же ожидается сильный ветер.

Также мы сообщали, что в Одессе 1 апреля начался сезон фонтанов. Запустили в работу фонтан в Городском саду.