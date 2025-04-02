Прогноз погоди в Україні на вихідні 5-6 квітня — Діденко попередила про похолодання

Сильний сніг. Фото: УНІАН

Негода накриє частину України на вихідних, 5-6 квітня. Прогнозується сильний сніг, пориви вітру та зниження температури повітря.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Похолодання в Україні 5-6 квітня

У неділю, 6 квітня, сніг накриє декілька регіонів України. Крім того, очікується сильний вітер. Діденко опублікувала карту, де опади позначені рожевим:

Погода в Україні 6 квітня. Фото:facebook.com/tala.didenko

"Почнеться похолодання 5-го квітня (захід, північ, частина центру), та й сніг вже ймовірний в суботу в західних областях, але масштабніше — вже з неділі", — зазначає синоптик.

Похолодання в Україні затримається на весь тиждень.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Діденко зазначила, що 3 квітня в Україні буде тепла погода. Температура повітря підвищиться до +14...+18 °С.

Раніше синоптики розповіли, що середня місячна температура в квітні буде +10...+13 °C, а гірських районах до +9 °C.