Прогноз погоди в Україні на вихідні 5-6 квітня — Діденко попередила про похолодання

Хуртовина накриє частину України на вихідних — прогноз Діденко
Негода накриє частину України на вихідних, 5-6 квітня. Прогнозується сильний сніг, пориви вітру та зниження температури повітря.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Похолодання в Україні 5-6 квітня
У неділю, 6 квітня, сніг накриє декілька регіонів України. Крім того, очікується сильний вітер. Діденко опублікувала карту, де опади позначені рожевим:
"Почнеться похолодання 5-го квітня (захід, північ, частина центру), та й сніг вже ймовірний в суботу в західних областях, але масштабніше — вже з неділі", — зазначає синоптик.
Похолодання в Україні затримається на весь тиждень.
Нагадаємо, Діденко зазначила, що 3 квітня в Україні буде тепла погода. Температура повітря підвищиться до +14...+18 °С.
Раніше синоптики розповіли, що середня місячна температура в квітні буде +10...+13 °C, а гірських районах до +9 °C.
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