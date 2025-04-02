Погода в Україні на завтра — прогноз від Діденко

Люди гуляють містом під час сонячної погоди. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 3 квітня, на території України очікується прояснення та потепління. Протягом завтрашнього дня в Україні передбачається +14...+18 °С.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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За прогнозами Діденко, 3 квітня дощі відійдуть південніше й опади найбільш ймовірні у південній частині — на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Черкащині, в Кропивницькому з районами, на Закарпатті та в Карпатах.

Крім того, у четвер потеплішає у сьогоднішніх холоднуватих регіонах. Протягом завтрашнього дня в Україні передбачається +14...+18 °С, лише у південно-західній частині буде свіжіше — +8...+12 °С.

Завтра в Україні вітер очікується переважно північно-східний, помірний, у центральних областях місцями сильний.

Однак, попри те, що найближчі дні будуть теплими — надалі в Україні розпочнеться похолодання, можливі заморозки, сніг та сильний вітер.

Температурна карта. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Прогноз погоди у Києві на 3 квітня від Діденко

За прогнозами синоптика Діденко, у Києві найближчі два дні, 3 та 4 квітня, очікується чудова погода — буде тепло, сухо та навіть із сонечком (якщо туман не завадить).

Однак найближчої ночі ще затримається сьогоднішній дощ. У четвер, 3 квітня, у столиці буде до +12 °С. Водночас вже в п'ятницю, 4 квітня, буде ще тепліше — +16...+18 °С.

А взагалі, як зазначає синоптик, 3-4 квітня в Києві — метеорологічний "all inclusive": сухо, тепло, пташки співатимуть, дерева квітнутимуть, весна радуватиме.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Однак очікується, що в суботу в Києві температура повітря різко знизиться до +6...+9 °С. А в неділю в столиці є ймовірність снігу та сильного вітру.

Зазначимо, що такі різкі коливання погоди можуть негативно вплинути на людей із серцево-судинними недугами. Тому будьте уважнішими до себе.

Раніше ми писали про те, що в Україну йде сильне похолодання. Майже всією територією України пошириться холодна повітряна маса.

Крім того, раніше ми повідомляли, як змінюватиметься погода в Україні з 31 березня до 6 квітня.