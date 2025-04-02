Погода в Украине на завтра - прогноз от Диденко

Люди гуляют по городу во время солнечной погоды. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 3 апреля, на территории Украины ожидается прояснение и потепление. В течение завтрашнего дня в Украине предполагается +14...+18 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 3 апреля

По прогнозам Диденко, 3 апреля дожди отойдут южнее и осадки наиболее вероятны в южной части — в Луганской области, Донецкой области, в Днепре с районами, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, на Закарпатье и в Карпатах.

Кроме того, в четверг потеплеет в сегодняшних холодноватых регионах. В течение завтрашнего дня в Украине предполагается +14...+18 °С, только в юго-западной части будет свежее — +8...+12 °С.

Завтра в Украине ветер ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный, в центральных областях местами сильный.

Однако, несмотря на то, что ближайшие дни будут теплыми — в дальнейшем в Украине начнется похолодание, возможны заморозки, снег и сильный ветер.

Температурная карта. Фото: Наталка Диденко/Facebook

Прогноз погоды в Киеве на 3 апреля от Диденко

По прогнозам синоптика Диденко, в Киеве ближайшие два дня, 3 и 4 апреля, ожидается прекрасная погода — будет тепло, сухо и даже с солнышком (если туман не помешает).

Однако ближайшей ночью еще задержится сегодняшний дождь. В четверг, 3 апреля, в столице будет до +12 °С. В то же время уже в пятницу, 4 апреля, будет еще теплее — +16...+18 °С.

А вообще, как отмечает синоптик, 3-4 апреля в Киеве — метеорологический "all inclusive": сухо, тепло, птички будут петь, деревья будут цвести, весна будет радовать.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Однако ожидается, что в субботу в Киеве температура воздуха резко снизится до +6...+9 °С. А в воскресенье в столице есть вероятность снега и сильного ветра.

Отметим, что такие резкие колебания погоды могут негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому будьте внимательнее к себе.

Ранее мы писали о том, что в Украину идет сильное похолодание. Почти по всей территории Украины распространится холодная воздушная масса.

Кроме того, ранее мы сообщали, как будет меняться погода в Украине с 31 марта по 6 апреля.