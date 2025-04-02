Погода в Украине на завтра - прогноз от Диденко

Когда в Украину вернется тепло — прогноз погоды от Диденко
В четверг, 3 апреля, на территории Украины ожидается прояснение и потепление. В течение завтрашнего дня в Украине предполагается +14...+18 °С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 3 апреля
По прогнозам Диденко, 3 апреля дожди отойдут южнее и осадки наиболее вероятны в южной части — в Луганской области, Донецкой области, в Днепре с районами, в Черкасской области, в Кропивницком с районами, на Закарпатье и в Карпатах.
Кроме того, в четверг потеплеет в сегодняшних холодноватых регионах. В течение завтрашнего дня в Украине предполагается +14...+18 °С, только в юго-западной части будет свежее — +8...+12 °С.
Завтра в Украине ветер ожидается преимущественно северо-восточный, умеренный, в центральных областях местами сильный.
Однако, несмотря на то, что ближайшие дни будут теплыми — в дальнейшем в Украине начнется похолодание, возможны заморозки, снег и сильный ветер.
Прогноз погоды в Киеве на 3 апреля от Диденко
По прогнозам синоптика Диденко, в Киеве ближайшие два дня, 3 и 4 апреля, ожидается прекрасная погода — будет тепло, сухо и даже с солнышком (если туман не помешает).
Однако ближайшей ночью еще задержится сегодняшний дождь. В четверг, 3 апреля, в столице будет до +12 °С. В то же время уже в пятницу, 4 апреля, будет еще теплее — +16...+18 °С.
А вообще, как отмечает синоптик, 3-4 апреля в Киеве — метеорологический "all inclusive": сухо, тепло, птички будут петь, деревья будут цвести, весна будет радовать.
Однако ожидается, что в субботу в Киеве температура воздуха резко снизится до +6...+9 °С. А в воскресенье в столице есть вероятность снега и сильного ветра.
Отметим, что такие резкие колебания погоды могут негативно повлиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому будьте внимательнее к себе.
Ранее мы писали о том, что в Украину идет сильное похолодание. Почти по всей территории Украины распространится холодная воздушная масса.
Кроме того, ранее мы сообщали, как будет меняться погода в Украине с 31 марта по 6 апреля.
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