Погода в Україні 31 березня-6 квітня: синоптики дали обнадійливий прогноз

Мокрий сніг. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні протягом тижня з 31 березня до 6 квітня прогнозують теплу, але дощову погоду. Температура повітря максимально підійметься до +20 °С на півдні країни.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди на 31 березня — 6 квітня

31 березня у більшості областей очікується хмарна та нестійка погода — пройдуть дощі, у східних областях вдень місцями опади будуть значні. Лише у південно-західних областях обійдеться без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +4…+9 °С;

вдень +7…+12 °С, у південних та центральних областях +12…+17 °С.

Температурна карта на 31 березня. Фото: Метеопост

1 квітня невеликі та місцями помірні дощі пройдуть у північних, західних та подекуди у центральних областях. Подекуди можливий туман. Буде західний вітер на Лівобережжі, а на Правобережжі — північного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +4…+9 °С;

вдень у північних та західних регіонах +7…+12 °С, на решті територій — +13…+18 °С.

Температурна карта на 1 квітня. Фото: Метеопост

2 квітня вночі у північних та західних областях, а вдень у Приазов'ї та Криму очікуються дощі. Водночас на решті територій без істотних опадів. У Карпатах пройде помірний, а місцями сильний мокрий сніг. Вітер буде переважно північний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +3…+8 °С;

вдень у північних та західних регіонах +8…+13 °С, на решті територій — +12…+17 °С.

Температурна карта на 2 квітня. Фото: Метеопост

3 квітня дощ очікується у Криму та Приазов'ї, в решті областей під впливом антициклону опадів не прогнозують. Вітер буде північний та північно-східний, 7-12 м/с, на півдні місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +1…+7 °С, на півдні місцями до +10 °С;

вдень +12...+17 °С.

Температурна карта на 3 квітня. Фото: Метеопост

4 квітня на всій території України буде малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура повітря вночі буде на рівні +1...+7 °С, а вдень — +13...+18 °С.

Температурна карта на 4 квітня. Фото: Метеопост

5 квітня вночі у західних та північних областях, а вдень на більшій частині України, окрім Криму та Приазов'я, пройдуть дощі. На заході та півночі можливий мокрий сніг. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +5…+10 °С;

вдень у західних та північних областях +2…+7 °С, в інших регіонах +10…+18 °С, на півдні Одещини до +20 °С.

Температурна карта на 5 квітня. Фото: Метеопост

6 квітня очікується нестійка та холодна погода: буде дощ, а на заході та півночі мокрий сніг. Вітер південний із переходом на північний, 7-12 м/с, подекуди пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі у північних та західних областях -4...+1 °С, на півдні та сході +3…+8 °С;

вдень у північних та західних областях -1...+4 °С; на півдні та сході +12…+17 °С.

Нагадаємо, завтра в більшості областей буде дощова погода, температура повітря підійметься до +18 °С.

Зокрема, у Львові в понеділок очікується хмарна погода та місцями пройде дощ.