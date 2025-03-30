Погода в Украине 31 марта-6 апреля: синоптики дали обнадеживающий прогноз

Мокрый снег. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в течение недели с 31 марта по 6 апреля прогнозируют теплую, но дождливую погоду. Температура воздуха максимально поднимется до +20 °С на юге страны.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды на 31 марта — 6 апреля

31 марта в большинстве областей ожидается облачная и неустойчивая погода — пройдут дожди, в восточных областях днем местами осадки будут значительные. Только в юго-западных областях обойдется без существенных осадков.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер переменных направлений, на Левобережье юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +4...+9 °С;

днем +7...+12 °С, в южных и центральных областях +12...+17 °С.

Температурная карта на 31 марта. Фото: Метеопост

1 апреля небольшие и местами умеренные дожди пройдут в северных, западных и местами в центральных областях. Кое-где возможен туман. Будет западный ветер на Левобережье, а на Правобережье — северного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +4...+9 °С;

днем в северных и западных регионах +7...+12 °С, на остальной территории — +13...+18 °С.

Температурная карта на 1 апреля. Фото: Метеопост

2 апреля ночью в северных и западных областях, а днем в Приазовье и Крыму ожидаются дожди. В то же время на остальной территории без существенных осадков. В Карпатах пройдет умеренный, а местами сильный мокрый снег. Ветер будет преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +3...+8 °С;

днем в северных и западных регионах +8...+13 °С, на остальной территории — +12...+17 °С.

Температурная карта на 2 апреля. Фото: Метеопост

3 апреля дождь ожидается в Крыму и Приазовье, в остальных областях под влиянием антициклона осадков не прогнозируют. Ветер будет северный и северо-восточный, 7-12 м/с, на юге местами порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +1...+7 °С, на юге местами до +10 °С;

днем +12...+17 °С.

Температурная карта на 3 апреля. Фото: Метеопост

4 апреля на всей территории Украины будет малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью будет на уровне +1...+7 °С, а днем — +13...+18 °С.

Температурная карта на 4 апреля. Фото: Метеопост

5 апреля ночью в западных и северных областях, а днем на большей части Украины, кроме Крыма и Приазовья, пройдут дожди. На западе и севере возможен мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +5...+10 °С;

днем в западных и северных областях +2...+7 °С, в других регионах +10...+18 °С, на юге Одесчины до +20 °С.

Температурная карта на 5 апреля. Фото: Метеопост

6 апреля ожидается неустойчивая и холодная погода: будет дождь, а на западе и севере мокрый снег. Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью в северных и западных областях -4...+1 °С, на юге и востоке +3...+8 °С;

днем в северных и западных областях -1...+4 °С; на юге и востоке +12...+17 °С.

Напомним, завтра в большинстве областей будет дождливая погода, температура воздуха поднимется до +18 °С.

В частности, во Львове в понедельник ожидается облачная погода и местами пройдет дождь.