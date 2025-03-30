Погода в Україні 31 березня - очікується потеплішання, але будуть дощі

Дівчина з парасолькою. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у понеділок, 31 березня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря в областях коливатиметься у межах +10...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди на 31 березня

Завтра буде хмарно з проясненнями. Водночас на Закарпатті, Прикарпатті та південному сході пройдуть дощі. Також вдень помірні опади можливі і в північно-східній частині, а у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях — місцями значні дощі.

На решті території України очікуються невеликі дощі, лише вночі у більшості південних та центральних областей обійдеться без опадів.

Вітер буде переважно східний, 5-10 м/с. Температура повітря:

вночі +4...+9 °С, у південно-східній частині до +11 °С;

вдень +10...+15 °С, у південних та центральних областях +13...+18 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині на 31 березня

Завтра у Київській області буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий дощ. Вітер буде переважно східний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +4...+9 °С;

вдень +10...+15 °С.

У Києві вночі прогнозують +7...+9 °С, вдень — +13...+15 °С.

Нагадаємо, в Одесі завтра температура повітря підійметься до +15 °C.

За словами синоптиків, в більшості областей України завтра буде дощова та туманна погода.