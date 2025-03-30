Погода в Україні 31 березня — точний прогноз від синоптиків Meteoprog

Чоловік іде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 31 березня, буде дощовою та туманною. Повітря подекуди прогріється до +17 °С.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 31 березня

Останній день березня принесе нестійку погоду в Україні. У більшості областей очікується хмарність і дощі, подекуди значні, особливо на сході.

Лише на південному заході країни обійдеться без суттєвих опадів. Уночі та вранці можливий туман.

Вітер буде слабким, змінних напрямків, а на Лівобережжі — південно-східний, 3–8 м/с. Температура вночі +4…+9 °С, удень +7…+12 °С, а в центрі та на півдні — до +17 °С.

Прогноз погоди в Україні на 31 березня. Фото: Meteoprog

Раніше ми писали, що сонячна активність за останні 24 години була високою. Сталося 10 спалахів різного класу.

Також ми повідомляли, що Миколаївську область накрила пилова буря.