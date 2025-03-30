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Сонце посилило вплив на Землю — чи будуть магнітні бурі сьогодні

30 березня 2025 13:27
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 30 березня — прогноз для метеочутливих
Сонце та Земля. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У неділю, 30 березня, на Землі не очікується значних магнітних бур. Сонячна активність за останні 24 години була високою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Минулої доби сталося п’ять спалахів класу C, три — класу M та два спалахи класу X1.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде спокійним або нестабільним, з невеликою ймовірністю спалахів класу M.

Магнітні бурі прогноз
Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Сонячна активність на 30 березня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 24

Як магнітні бурі впливають на організм 

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки: 

  • вплив на серцево-судинну систему;   
  • вплив на нервову систему;   
  • вплив на сон;   
  • зниження імунітету;   
  • загострення хронічних захворювань;   
  • підвищена втома, слабкість.

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