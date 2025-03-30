Магнітні бурі 30 березня — прогноз для метеочутливих

Сонце посилило вплив на Землю — чи будуть магнітні бурі сьогодні
У неділю, 30 березня, на Землі не очікується значних магнітних бур. Сонячна активність за останні 24 години була високою.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 30 березня
Минулої доби сталося п’ять спалахів класу C, три — класу M та два спалахи класу X1.
Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде спокійним або нестабільним, з невеликою ймовірністю спалахів класу M.
Сонячна активність на 30 березня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
- Кількість сонячних плям — 24
Як магнітні бурі впливають на організм
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
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