Магнітні бурі 30 березня — прогноз для метеочутливих

Сонце та Земля. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У неділю, 30 березня, на Землі не очікується значних магнітних бур. Сонячна активність за останні 24 години була високою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 березня

Минулої доби сталося п’ять спалахів класу C, три — класу M та два спалахи класу X1.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде спокійним або нестабільним, з невеликою ймовірністю спалахів класу M.

Головний біль у жінки. Фото: Freepik

Сонячна активність на 30 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 24

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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