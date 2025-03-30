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Солнце усилило влияние на Землю — будут ли магнитные бури сегодня

30 марта 2025 13:27
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 30 марта — прогноз для метеочувствительных
Солнце и Земля. Иллюстративное фото: скриншот видео
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В воскресенье, 30 марта, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. Солнечная активность за последние 24 часа была высокой.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За прошедшие сутки произошло пять вспышек класса C, три — класса M и две вспышки класса X1.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным, с небольшой вероятностью вспышек класса M.

Магнітні бурі прогноз
Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Солнечная активность на 30 марта:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 24

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

  • влияние на сердечно-сосудистую систему;
  • влияние на нервную систему;
  • влияние на сон;
  • снижение иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость, слабость.

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