Магнитные бури 30 марта — прогноз для метеочувствительных

Солнце усилило влияние на Землю — будут ли магнитные бури сегодня
В воскресенье, 30 марта, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. Солнечная активность за последние 24 часа была высокой.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 30 марта
За прошедшие сутки произошло пять вспышек класса C, три — класса M и две вспышки класса X1.
Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным, с небольшой вероятностью вспышек класса M.
Солнечная активность на 30 марта:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
- Количество солнечных пятен — 24
Как магнитные бури влияют на организм
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Ранее искусственный интеллект сгенерировал изображение того, как Украина в будущем может покорить космос.
Также мы писали, что компания Nokia совместно с NASA установила на Луне первую в истории систему 4G LTE - Lunar Surface.
Читайте Новини.LIVE!