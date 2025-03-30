Магнитные бури 30 марта — прогноз для метеочувствительных

Солнце и Земля. Иллюстративное фото: скриншот видео

В воскресенье, 30 марта, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. Солнечная активность за последние 24 часа была высокой.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 30 марта

За прошедшие сутки произошло пять вспышек класса C, три — класса M и две вспышки класса X1.

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет спокойным или нестабильным, с небольшой вероятностью вспышек класса M.

Головная боль у женщины. Фото: Freepik

Солнечная активность на 30 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 24

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Ранее искусственный интеллект сгенерировал изображение того, как Украина в будущем может покорить космос.

Также мы писали, что компания Nokia совместно с NASA установила на Луне первую в истории систему 4G LTE - Lunar Surface.