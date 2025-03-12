Українці у космосі — штучний інтелект показав, як у майбутньому підкорюватимуть Місяць

ШІ показав, як Україна у майбутньому може підкорити космос
Космічні кораблі, які можуть з’явитися в Україні в майбутньому, вражатимуть своєю технологічністю. Їх будуватимуть з інноваційних матеріалів.
Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, як Україна у майбутньому може підкорити космос.
Українці підкорюють космос
Космічні кораблі майбутнього, розроблені в Україні, поєднуватимуть передові технології та інноваційні конструкційні рішення.
Обтічна форма кораблів мінімізуватиме аеродинамічний опір під час виходу на орбіту та оптимізує маневреність у відкритому космосі. Використання передових матеріалів, зокрема композитних сплавів і надлегких термостійких покриттів, забезпечуватиме стійкість до екстремальних умов.
Силові установки на основі ядерних або сонячних електродвигунів дозволять кораблям здійснювати далекі міжпланетні подорожі.
Автоматизовані навігаційні системи, доповнені штучним інтелектом, підвищать рівень автономності, а модулі життєзабезпечення нового покоління гарантуватимуть комфортні умови для екіпажу.
Раніше ми просили штучний інтелект показати, який вигляд матимуть українські дрони у майбутньому.
Також ми звернулися з проханням до ШІ згенерувати зображення того, який вигляд може мати українська зброя у майбутньому.
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