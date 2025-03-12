Українці у космосі — штучний інтелект показав, як у майбутньому підкорюватимуть Місяць

Супутник на орбіті. Ілюстративне фото: pixabay

Космічні кораблі, які можуть з’явитися в Україні в майбутньому, вражатимуть своєю технологічністю. Їх будуватимуть з інноваційних матеріалів.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, як Україна у майбутньому може підкорити космос.

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Космічні кораблі майбутнього, розроблені в Україні, поєднуватимуть передові технології та інноваційні конструкційні рішення.

Космічні кораблі поєднуватимуть передові технології. Фото: ШІ

Обтічна форма кораблів мінімізуватиме аеродинамічний опір під час виходу на орбіту та оптимізує маневреність у відкритому космосі. Використання передових матеріалів, зокрема композитних сплавів і надлегких термостійких покриттів, забезпечуватиме стійкість до екстремальних умов.

Космонавт на місяці. Фото: ШІ

Силові установки на основі ядерних або сонячних електродвигунів дозволять кораблям здійснювати далекі міжпланетні подорожі.

Космічний корабель. Фото: ШІ

Автоматизовані навігаційні системи, доповнені штучним інтелектом, підвищать рівень автономності, а модулі життєзабезпечення нового покоління гарантуватимуть комфортні умови для екіпажу.

У космічних кораблях покращаться умови для екіпажу. Фото: ШІ

Раніше ми просили штучний інтелект показати, який вигляд матимуть українські дрони у майбутньому.

Також ми звернулися з проханням до ШІ згенерувати зображення того, який вигляд може мати українська зброя у майбутньому.