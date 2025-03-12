Украинцы в космосе — искусственный интеллект показал, как в будущем будут покорять Луну

Спутник на орбите. Иллюстративное фото: pixabay

Космические корабли, которые могут появиться в Украине в будущем, будут поражать своей технологичностью. Их будут строить из инновационных материалов.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать изображение того, как Украина в будущем может покорить космос.

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Космические корабли будущего, разработанные в Украине, будут сочетать передовые технологии и инновационные конструкционные решения.

Космические корабли будут сочетать передовые технологии. Фото: ИИ

Обтекаемая форма кораблей будет минимизировать аэродинамическое сопротивление при выходе на орбиту и оптимизирует маневренность в открытом космосе. Использование передовых материалов, в частности композитных сплавов и сверхлегких термостойких покрытий, обеспечит устойчивость к экстремальным условиям.

Космонавт на луне. Фото: ИИ

Силовые установки на основе ядерных или солнечных электродвигателей позволят кораблям совершать дальние межпланетные путешествия.

Космический корабль. Фото: ИИ

Автоматизированные навигационные системы, дополненные искусственным интеллектом, повысят уровень автономности, а модули жизнеобеспечения нового поколения будут гарантировать комфортные условия для экипажа.

В космических кораблях улучшатся условия для экипажа. Фото: ИИ

Ранее мы просили искусственный интеллект показать, как будут выглядеть украинские дроны в будущем.

Также мы обратились с просьбой к ИИ сгенерировать изображение того, как может выглядеть украинское оружие в будущем.