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ИИ показал, как Украина в будущем может покорить космос

12 марта 2025 14:54
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Украинцы в космосе — искусственный интеллект показал, как в будущем будут покорять Луну
Спутник на орбите. Иллюстративное фото: pixabay
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Космические корабли, которые могут появиться в Украине в будущем, будут поражать своей технологичностью. Их будут строить из инновационных материалов.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать изображение того, как Украина в будущем может покорить космос.

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Космические корабли будущего, разработанные в Украине, будут сочетать передовые технологии и инновационные конструкционные решения.

українці у космосі
Космические корабли будут сочетать передовые технологии. Фото: ИИ

Обтекаемая форма кораблей будет минимизировать аэродинамическое сопротивление при выходе на орбиту и оптимизирует маневренность в открытом космосе. Использование передовых материалов, в частности композитных сплавов и сверхлегких термостойких покрытий, обеспечит устойчивость к экстремальным условиям.

Людина на місяці
Космонавт на луне. Фото: ИИ

Силовые установки на основе ядерных или солнечных электродвигателей позволят кораблям совершать дальние межпланетные путешествия.

Космічний корабель
Космический корабль. Фото: ИИ

Автоматизированные навигационные системы, дополненные искусственным интеллектом, повысят уровень автономности, а модули жизнеобеспечения нового поколения будут гарантировать комфортные условия для экипажа.

Українці на МКС
В космических кораблях улучшатся условия для экипажа. Фото: ИИ

Ранее мы просили искусственный интеллект показать, как будут выглядеть украинские дроны в будущем.

Также мы обратились с просьбой к ИИ сгенерировать изображение того, как может выглядеть украинское оружие в будущем.

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