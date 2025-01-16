Енергетичні боєприпаси та розумні приціли — штучний інтелект показав, який вигляд матиме українська зброя у майбутньому

ШІ показав, який вигляд матиме українська зброя у майбутньому
У майбутньому Україна стане світовим лідером у створенні та виробництві зброї. Інженери та конструктори розроблять техніку, яка буде оснащена найновітнішими технологіями.
Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд може мати українська зброя у майбутньому.
Якою ШІ бачить українську зброю
Українські військові літаки майбутнього матимуть неймовірний вигляд і характеристики. Вони швидкі, майже невидимі для радарів і оснащені енергетичною зброєю. У кабінах — голограми, які допомагають пілотам керувати ще точніше.
Українські танки стануть справжніми мобільними фортецями. Вони будуть захищені міцною бронею, яка "зливається" з місцевістю, щоб ворог не помітив. У танки вбудовані дрони та розумні системи, які допомагають бійцям швидше і точніше діяти на полі бою.
Гвинтівки майбутнього працюватимуть з неймовірною точністю. Вони стрілятимуть плазмовими зарядами, матимуть розумні приціли й цікавий дизайн. Така зброя дозволить нашим військовим діяти максимально ефективно.
Майбутні військові кораблі та катери України нагадуватимуть техніку з фантастичних фільмів. Вони будуть оснащені безпілотниками та зможуть ефективно діяти навіть у складних бойових умовах.
Українські боєприпаси стануть ще точнішими і розумнішими. Вони зможуть самостійно наводитися на ціль, а плазмові заряди робитимуть їх дуже ефективними.
Раніше ми просили штучний інтелект згенерувати зображення українських військових у майбутньому.
Також на наш запит штучний інтелект згенерував фото, на якому зображено центр Києва у майбутньому.
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