Енергетичні боєприпаси та розумні приціли — штучний інтелект показав, який вигляд матиме українська зброя у майбутньому

Українські військові на параді у Києві. Ілюстративне фото: ЗСУ

У майбутньому Україна стане світовим лідером у створенні та виробництві зброї. Інженери та конструктори розроблять техніку, яка буде оснащена найновітнішими технологіями.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд може мати українська зброя у майбутньому.

Читайте також:

Якою ШІ бачить українську зброю

Українські військові літаки майбутнього матимуть неймовірний вигляд і характеристики. Вони швидкі, майже невидимі для радарів і оснащені енергетичною зброєю. У кабінах — голограми, які допомагають пілотам керувати ще точніше.

Українські військові літаки майбутнього. Фото: ШІ

Українські танки стануть справжніми мобільними фортецями. Вони будуть захищені міцною бронею, яка "зливається" з місцевістю, щоб ворог не помітив. У танки вбудовані дрони та розумні системи, які допомагають бійцям швидше і точніше діяти на полі бою.

Українські танки в майбутньому. Фото: ШІ

Гвинтівки майбутнього працюватимуть з неймовірною точністю. Вони стрілятимуть плазмовими зарядами, матимуть розумні приціли й цікавий дизайн. Така зброя дозволить нашим військовим діяти максимально ефективно.

Гвинтівки майбутнього. Фото: ШІ

Майбутні військові кораблі та катери України нагадуватимуть техніку з фантастичних фільмів. Вони будуть оснащені безпілотниками та зможуть ефективно діяти навіть у складних бойових умовах.

Військові кораблі та катери України у майбутньому. Фото: ШІ

Українські боєприпаси стануть ще точнішими і розумнішими. Вони зможуть самостійно наводитися на ціль, а плазмові заряди робитимуть їх дуже ефективними.

Українські боєприпаси в майбутньому. Фото: ШІ

Раніше ми просили штучний інтелект згенерувати зображення українських військових у майбутньому.

Також на наш запит штучний інтелект згенерував фото, на якому зображено центр Києва у майбутньому.