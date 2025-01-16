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ШІ показав, який вигляд матиме українська зброя у майбутньому

16 січня 2025 15:22
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Енергетичні боєприпаси та розумні приціли — штучний інтелект показав, який вигляд матиме українська зброя у майбутньому
Українські військові на параді у Києві. Ілюстративне фото: ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У майбутньому Україна стане світовим лідером у створенні та виробництві зброї. Інженери та конструктори розроблять техніку, яка буде оснащена найновітнішими технологіями.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд може мати українська зброя у майбутньому.

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Українські військові літаки майбутнього матимуть неймовірний вигляд і характеристики. Вони швидкі, майже невидимі для радарів і оснащені енергетичною зброєю. У кабінах — голограми, які допомагають пілотам керувати ще точніше. 

Українські військові літаки майбутнього
Українські військові літаки майбутнього. Фото: ШІ

Українські танки стануть справжніми мобільними фортецями. Вони будуть захищені міцною бронею, яка "зливається" з місцевістю, щоб ворог не помітив. У танки вбудовані дрони та розумні системи, які допомагають бійцям швидше і точніше діяти на полі бою.

Українські танки у майбутньому
Українські танки в майбутньому. Фото: ШІ

Гвинтівки майбутнього працюватимуть з неймовірною точністю. Вони стрілятимуть плазмовими зарядами, матимуть розумні приціли й цікавий дизайн. Така зброя дозволить нашим військовим діяти максимально ефективно.

Українські гвинтівки у майбутньому
Гвинтівки майбутнього. Фото: ШІ

Майбутні військові кораблі та катери України нагадуватимуть техніку з фантастичних фільмів. Вони будуть оснащені безпілотниками та зможуть ефективно діяти навіть у складних бойових умовах.

Українські військові кораблі та катери у майбутньому
Військові кораблі та катери України у майбутньому. Фото: ШІ

Українські боєприпаси стануть ще точнішими і розумнішими. Вони зможуть самостійно наводитися на ціль, а плазмові заряди робитимуть їх дуже ефективними.

Українські боєприпаси
Українські боєприпаси в майбутньому. Фото: ШІ

Раніше ми просили штучний інтелект згенерувати зображення українських військових у майбутньому. 

Також на наш запит штучний інтелект згенерував фото, на якому зображено центр Києва у майбутньому.

зброя ЗСУ Україна військові штучний інтелект майбутнє

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