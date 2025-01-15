Якими будуть українські військові в майбутньому — ШІ показав фото

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Штучний інтелект згенерував фото, де показав, якими будуть українські військові у майбутньому. Бійці мають вигляд сучасних високотехнологічних воїнів, які використовують найновіші досягнення науки та техніки для виконання бойових завдань.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Українські військові в майбутньому очима ШІ

Штучний інтелект вважає, що в майбутньому українські військові матимуть найкраще розумне обладнання, яке допомагатиме виконувати бойові завдання.

Українські військові в майбутньому очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

До прикладу, нейромережа показала, що уніформа бійців буде змінювати кольори та текстури залежно від довкілля. Вона буде забезпечувати захист від куль, уламків, екстремальних температур та буде схожою на форму роботів.

Українські військові в майбутньому очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Крім того, в українських військових будуть вбудовані датчики життєвих показників, навігатори та системи зв'язку, шолом із прозорим дисплеєм, на який виводиться інформація про місцевість, цілі та тактичні завдання. А також лазерні або електромагнітні рушниці, здатні вражати цілі з високою точністю.

Українські військові в майбутньому очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Образ таких військових відображає поєднання сучасної науки, технологій та досвіду ведення бойових дій, що забезпечує перевагу навіть у найскладніших умовах.

Нагадаємо, нещодавно ШІ показав дивовижні фото, який вигляд матиме центр Києва у майбутньому. Місто стане символом гармонії між сучасними технологіями та національними традиціями.

Крім того, штучний інтелект створив унікальне зображення Землі після зникнення людей. На фото видно зруйновані міста з покинутими автівками на дорогах.