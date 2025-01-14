Який вигляд матиме центр Києва у майбутньому — ШІ показав фото

Центр Києва. Фото: kyivcity.gov.ua

Штучний інтелект згенерував фото, на якому зображено центр Києва у майбутньому. На думку нейромережі, він стане символом гармонії між сучасними технологіями, футуризмом та національними традиціями.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Який вигляд матиме центр Києва у майбутньому

Штучний інтелект вважає, що у майбутньому Майдан Незалежності у Києві поєднає в собі архітектурні конструкції з інтерактивними елементами, наприклад екрани для трансляції культурних подій або інтерактивні панелі для туристів.

Майдан Незалежності у Києві в майбутньому очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Водночас використання сучасних матеріалів, таких як скло, сталь і композитні матеріали, створять відчуття легкості та прозорості.

Крім того, на фото видно інтелектуальне освітлення, яке буде змінюватися залежно від часу доби та заходів у місті, зарядні станції для електромобілів і гаджетів, а також голографічні інсталяції, які розповідають історію Києва чи України.

Софіївський собор у Києві в майбутньому очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Що стосується Софіївського собору, то у майбутньому він залишиться символом історичної та духовної спадщини України, але його вигляд і навколишня територія можуть стати ще більш гармонійними завдяки сучасним технологіям, екологічним рішенням та інтеграції культурних ініціатив.

Віртуальна і доповнена реальність допомагатимуть відвідувачам бачити, як собор виглядав у різні історичні епохи. А у вечірній час на площі можуть проводити покази голограм, що ілюструють історію створення собору або важливі події.

Андріївський узвіз у Києві в майбутньому очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Водночас Андріївський узвіз у майбутньому може стати зразком гармонії між історичним шармом та сучасними інноваціями. Він залишиться улюбленим місцем для прогулянок, творчості й натхнення, але отримає нові елементи, які підкреслять його унікальність.

Штучний інтелект прогнозує, що на Андріївському узвозі буде інтелектуальна система освітлення з енергоефективними лампами, які змінюють яскравість залежно від часу доби.

Інтерактивні навігаційні стенди для туристів із можливістю дізнатися історію кожного будинку чи пам’ятки, а також вільний Wi-Fi на всій території узвозу та зарядні станції для гаджетів.

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект показав рідкісні фото, який вигляд матиме українська вишиванка в майбутньому.

Крім того, нейромережа згенерувала фото, яким бачить життя після смерті.