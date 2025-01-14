Как будет выглядеть центр Киева в будущем — ИИ показал фото

Центр Киева. Фото: kyivcity.gov.ua

Искусственный интеллект сгенерировал фото, на котором изображен центр Киева в будущем. По мнению нейросети, он станет символом гармонии между современными технологиями, футуризмом и национальными традициями.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как будет выглядеть центр Киева в будущем

Искусственный интеллект считает, что в будущем Майдан Независимости в Киеве соединит в себе архитектурные конструкции с интерактивными элементами, например экраны для трансляции культурных событий или интерактивные панели для туристов.

Майдан Независимости в Киеве в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

В то же время использование современных материалов, таких как стекло, сталь и композитные материалы, создадут ощущение легкости и прозрачности.

Кроме того, на фото видно интеллектуальное освещение, которое будет меняться в зависимости от времени суток и мероприятий в городе, зарядные станции для электромобилей и гаджетов, а также голографические инсталляции, которые рассказывают историю Киева или Украины.

Софиевский собор в Киеве в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Что касается Софиевского собора, то в будущем он останется символом исторического и духовного наследия Украины, но его облик и окружающая территория могут стать еще более гармоничными благодаря современным технологиям, экологическим решениям и интеграции культурных инициатив.

Виртуальная и дополненная реальность будут помогать посетителям видеть, как собор выглядел в разные исторические эпохи. А в вечернее время на площади могут проводить показы голограмм, иллюстрирующих историю создания собора или важные события.

Андреевский спуск в Киеве в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

В то же время Андреевский спуск в будущем может стать образцом гармонии между историческим шармом и современными инновациями. Он останется любимым местом для прогулок, творчества и вдохновения, но получит новые элементы, которые подчеркнут его уникальность.

Искусственный интеллект прогнозирует, что на Андреевском спуске будет интеллектуальная система освещения с энергоэффективными лампами, которые меняют яркость в зависимости от времени суток. Интерактивные навигационные стенды для туристов с возможностью узнать историю каждого дома или достопримечательности, а также свободный Wi-Fi на всей территории спуска и зарядные станции для гаджетов.

Напомним, недавно искусственный интеллект показал редкие фото, как будет выглядеть украинская вышиванка в будущем.

Кроме того, нейросеть сгенерировала фото, каким видит жизнь после смерти.