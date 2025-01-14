Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Центр Киева в будущем — ИИ показал уникальные фото arrow

Центр Киева в будущем — ИИ показал уникальные фото

14 января 2025 18:00
Карина Приходько - Редактор
Как будет выглядеть центр Киева в будущем — ИИ показал фото
Центр Киева. Фото: kyivcity.gov.ua
Карина Приходько - Редактор

Искусственный интеллект сгенерировал фото, на котором изображен центр Киева в будущем. По мнению нейросети, он станет символом гармонии между современными технологиями, футуризмом и национальными традициями.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как будет выглядеть центр Киева в будущем

Искусственный интеллект считает, что в будущем Майдан Независимости в Киеве соединит в себе архитектурные конструкции с интерактивными элементами, например экраны для трансляции культурных событий или интерактивные панели для туристов.

центр Киева в будущем глазами искусственного интеллекта
Майдан Независимости в Киеве в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

В то же время использование современных материалов, таких как стекло, сталь и композитные материалы, создадут ощущение легкости и прозрачности.

Кроме того, на фото видно интеллектуальное освещение, которое будет меняться в зависимости от времени суток и мероприятий в городе, зарядные станции для электромобилей и гаджетов, а также голографические инсталляции, которые рассказывают историю Киева или Украины.

центр Киева в будущем глазами искусственного интеллекта
Софиевский собор в Киеве в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Что касается Софиевского собора, то в будущем он останется символом исторического и духовного наследия Украины, но его облик и окружающая территория могут стать еще более гармоничными благодаря современным технологиям, экологическим решениям и интеграции культурных инициатив.

Виртуальная и дополненная реальность будут помогать посетителям видеть, как собор выглядел в разные исторические эпохи. А в вечернее время на площади могут проводить показы голограмм, иллюстрирующих историю создания собора или важные события.

центр Киева в будущем глазами искусственного интеллекта
Андреевский спуск в Киеве в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

В то же время Андреевский спуск в будущем может стать образцом гармонии между историческим шармом и современными инновациями. Он останется любимым местом для прогулок, творчества и вдохновения, но получит новые элементы, которые подчеркнут его уникальность.

Искусственный интеллект прогнозирует, что на Андреевском спуске будет интеллектуальная система освещения с энергоэффективными лампами, которые меняют яркость в зависимости от времени суток. Интерактивные навигационные стенды для туристов с возможностью узнать историю каждого дома или достопримечательности, а также свободный Wi-Fi на всей территории спуска и зарядные станции для гаджетов.

Напомним, недавно искусственный интеллект показал редкие фото, как будет выглядеть украинская вышиванка в будущем.

Кроме того, нейросеть сгенерировала фото, каким видит жизнь после смерти.

Киев Украина фото нейросеть искусственный интеллект

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:11 Владельцам судов, поврежденных РФ на Одесчине, возместят убытки

18:11 Зеленский сообщил, что допросы пленных бойцов КНДР продолжаются

18:09 В ПС пообещали не переводить дефицитных специалистов в пехоту

18:00 Центр Киева в будущем — ИИ показал уникальные фото

17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

17:42 В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника

17:35 Снегопады с дождем — где синоптики прогнозируют непогоду завтра

17:29 В Одессе ищут управляющего для легендарного санатория Горького

17:25 Цены выгодные, а спроса нет — что произошло с рынком недвижимости

18:11 Владельцам судов, поврежденных РФ на Одесчине, возместят убытки

18:11 Зеленский сообщил, что допросы пленных бойцов КНДР продолжаются

18:09 В ПС пообещали не переводить дефицитных специалистов в пехоту

18:00 Центр Киева в будущем — ИИ показал уникальные фото

17:54 Раритет на поле боя — какие мины хочет купить Минобороны для ВСУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:42 В Закарпатском ТЦК опровергли кражу из кабинета начальника

17:35 Снегопады с дождем — где синоптики прогнозируют непогоду завтра

17:29 В Одессе ищут управляющего для легендарного санатория Горького

17:25 Цены выгодные, а спроса нет — что произошло с рынком недвижимости

17:22 На Закарпатье мужчина якобы украл деньги в ТЦК — комментарий ГБР

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

Text

17:50 Срочная операция НАТО возле России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:27 Юрист объяснил, зачем обновлять статус "ограниченно пригодного"

Text

15:14 ВПЛ не могут воспользоваться єОселею — Андрющенко назвал причину

Text

13:07 Храпчинский назвал впечатляющее количество ударов по РФ за 2024

Text

13:00 Подход Трампа к войне и атака дронов в РФ — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:25 Демченко назвал, какие задачи выполняют вражеские ДРГ

Text

12:06 Нардеп прокомментировал вероятное увольнение министра энергетики

Text

09:47 Военный назвал количество бойцов, которые служат в ВСУ

Text

08:03 Экс-командир снайперов объяснил, кем заменить мобилизацию юношей

Text

08:00 Завершающая президентская речь Байдена — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно