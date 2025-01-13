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Який вигляд матиме українська вишиванка в майбутньому — фото ШІ

13 січня 2025 10:35
Карина Приходько - Редактор
Українські вишиванки — ШІ показав, який вигляд матиме одяг у майбутньому
Українки у вишиванках. Архівне фото: cukr.city
Карина Приходько - Редактор

Штучний інтелект створив фото та показав, якими бачить стильні українські вишиванки у майбутньому. Національний одяг поєднує в собі кольори українського прапора, українські орнаменти, футуристичний дизайн та "розумні" тканини.  

Про це повідомляють Новини.LIVE.  

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Який вигляд матиме українська вишиванка в майбутньому

Штучний інтелект вважає, що українська вишиванка майбутнього поєднує в собі традиційні елементи національного одягу з передовими технологіями. Її основа може бути виготовлена зі спеціальних "розумних" тканин, які адаптуються до температури тіла та зовнішніх умов.

українська вишиванка очима штучного інтелекту
Українська вишиванка у майбутньому очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Так, на першому фото зображено вишиванку, що світяться та утворюють орнаменти у стилі геометричних, рослинних і космічних мотивів, що є спадщиною української культури. Крім того, вишиванка поєднує в собі історичні та футуристичні елементи. 

українська вишиванка очима штучного інтелекту
Українська вишиванка у майбутньому очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Тут ШІ бачить українську вишиванку із сучасним кроєм: асиметричні елементи, комбіновані з класичним силуетом, зберігають її традиційний вигляд, додаючи сучасності. Наприклад, рукави можуть бути напівпрозорими, з інтегрованими LED-нитками, які світяться різними кольорами залежно від події чи настрою.

Також навколо сорочки нейромережа додала тонкі голографічні проекції, зокрема, плаваючі традиційні українські символи та візерунки.

українська вишиванка очима штучного інтелекту
Українська вишиванка у майбутньому очима ШІ. Фото: Новини.LIVE

Також штучний інтелект бачитб стильну українську вишиванку з елементами 3D-друку, які можуть доповнювати одяг, створюючи об'ємні деталі, які оживають у русі. Символи, такі як тризуб або обереги, гармонійно інтегруються в дизайн, підкреслюючи національну самобутність.

Ця вишиванка є не лише одягом, а й інтерактивним мистецьким твором: її узори можуть змінюватися за допомогою додатків, відображаючи різні емоції, візерунки або тексти. Вишиванка майбутнього символізує гармонію між історією та інноваціями, передаючи глибокі традиції через сучасну призму.

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект, як українці святкуватимуть Різдво через 50 років. Зокрема, згенеровані образи демонструють, як зберігається українська культура, але водночас застосовуються інновації та технології.

Крім того, нейромережа показала, який вигляд матимуть українські міста після перемоги України. Створені зображення поєднують сучасну та футуристичну інфраструктури.

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