Покровськ, Бахмут і Авдіївка після перемоги — штучний інтелект показав фото

Українські військові в Бахмуті. Фото: Генштаб ЗСУ

Штучний інтелект створив фото та показав, якими бачить міста Авдіївку, Бахмут та Покровськ після перемоги України у війні з Росією. Зображення поєднують сучасну та футуристичну інфраструктури.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Авдіївка

Зображення демонструє, що після деокупації Авдіївка стане гарним відродженим містом, наповненим миром, життям і символами єдності України.

Авдіївка після перемоги очима штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

На думку штучного інтелекту, після перемоги України у війні, місто матиме відновлені житлові будинки, модернізовані дороги та громадські споруди. Історичні будівлі, що збереглися, будуть відреставровані, а нові споруди побудують із застосуванням сучасних технологій.

Крім того, в центрі Авдіївки з'являться нові кафе, бібліотеки, культурні центри та виставкові простори. Відродяться місцеві традиції, проводитимуться фестивалі, виставки та концерти. Водночас місто символізуватиме силу духу та прагнення до світлого майбутнього, надихаючи інші міста України.

Бахмут

Нейромережа вважає, що Бахмут після завершення війни буде відновленим, процвітаючим місто з сучасною інфраструктурою, зеленими парками та життям, що повернулося на вулиці.

Бахмут після перемоги очима штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

Також штучний інтелект вважає, що Бахмут отримає підтримку для розвитку місцевого бізнесу, агропромислового комплексу та інших галузей. З’являться інвестиції в нові технології, створення робочих місць і інфраструктуру.

Покровськ

Після перемоги у Покровську відновлять зруйновані будівлі або замінять їх на сучасні енергоефективні споруди. Архітектура гармонійно поєднає історичні мотиви з новітніми технологіями.

Покровськ після перемоги очима штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

Місто зробить акцент на екологічність: очищення водних ресурсів, створення нових зелених зон і використання альтернативних джерел енергії. Парки та сквери стануть головними місцями для прогулянок і відпочинку. Також Покровськ матиме атмосферу затишку та процвітання, ставши символом надії та нових можливостей для всіх його мешканців.

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект показав, який вигляд мали б українські гетьмани сьогодні, зокрема, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький та Іван Мазепа.

Крім того, ШІ показав, яким бачить Крим після деокупації. Півострів має всі шанси стати сучасним і процвітаючим регіоном, який поєднає природну красу, економічний розвиток та культурне розмаїття