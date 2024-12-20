Покровск, Бахмут и Авдеевка после победы — искусственный интеллект показал фото

Украинские военные в Бахмуте. Фото: Генштаб ВСУ

Искусственный интеллект создал фото и показал, как видят города Авдеевку, Бахмут и Покровск после победы Украины в войне с Россией. Изображения совмещают современную и футуристическую инфраструктуру.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как выглядят украинские города после победы Украины

Авдеевка

Изображение демонстрирует, что после деоккупации Авдеевка станет хорошим возрожденным городом, наполненным миром, жизнью и символами единства Украины.

Авдеевка после победы глазами искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE

По мнению искусственного интеллекта, после победы Украины в войне в городе будут восстановлены жилые дома, модернизированы дороги и общественные сооружения. Сохранившиеся исторические здания будут отреставрированы, а новые сооружения построят с применением современных технологий.

Кроме того, в центре Авдеевки появятся новые кафе, библиотеки, культурные центры и выставочные пространства. Возродятся местные традиции, будут проводиться фестивали, выставки и концерты. В то же время город будет символизировать силу духа и стремление к светлому будущему, вдохновляя другие города Украины.

Бахмут

Нейросеть считает, что Бахмут после завершения войны будет восстановлен, преуспевающим город с современной инфраструктурой, зелеными парками и вернувшейся на улице жизнью.

Бахмут после победы очами искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE

Также искусственный интеллект считает, что Бахмут получит поддержку развития местного бизнеса, агропромышленного комплекса и других отраслей. Появятся инвестиции в новые технологии, создание рабочих мест и инфраструктуру.

Покровск

После победы в Покровске восстановят разрушенные здания или заменят их современными энергоэффективными сооружениями. Архитектура гармонично сочетает исторические мотивы с новейшими технологиями.

Покровск после победы очами искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE

Город сделает акцент на экологичность: очистку водных ресурсов, создание новых зеленых зон и использование альтернативных источников энергии. Парки и скверы станут главными местами для прогулок и отдыха. Также Покровск будет иметь атмосферу уюта и процветания, став символом надежды и новых возможностей для всех его жителей.

Напомним, недавно искусственный интеллект показал, как выглядели бы украинские гетманы сегодня, в частности, Петр Сагайдачный, Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа.

Кроме того, ИИ показал, каким видит Крым после деоккупации. Полуостров имеет все шансы стать современным и преуспевающим регионом, сочетающим природную красоту, экономическое развитие и культурное разнообразие.