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Який вигляд мали б українські гетьмани сьогодні — чудові фото ШІ

19 грудня 2024 10:08
Карина Приходько - Редактор
Хмельницький, Мазепа та Сагайдачний — який виглляд мали б гетьмани сьогодні
Український гетьман Богдан Хмельницький. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

Штучний інтелект створив фото та показав, якими бачить українських гетьманів, зокрема Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепу, якби вони жили сьогодні. Зображення поєднують сучасність та їхні історичні образи. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.  

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Петро Сагайдачний

Нейромережа бачить образ Петра Сагайдачного у поєднанні історичних традицій та сучасних тенденцій, передаючи його риси як політичного лідера, воїна та культурного діяча. 

Петро Сагайдачний
Сучасний Петро Сагайдачний очима штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

На фото видно молодого та амбіційного діяча у стильному одязі, який зберігає історичні та культурні підтексти. Позаду нього майоріє українська символіка, зокрема, герб та прапор.

Крім того, ШІ вважає, якби гетьман жив у наш час, він би був інтелектуалом і дипломатом, відомим своєю освіченістю та стратегічним мисленням.

Богдан Хмельницький

Штучний інтелект описує Хмельницького як відомого харизматичного та рішучого лідера. 

Богдан Хмельницький
Сучасний Богдан Хмельницький очима штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

У нього коротка борода, стильна та сучасна зачіска, вбрання з національними елементами, яке відповідає тодішній епосі. На його шапці видніється тризуб, а під жупаном — вишиванка. 

Нейромережа припускає, якби Богдан Хмельницький жив у наш час, він був би активним у соцмережах, де висловлював би свої політичні погляди. 

Іван Мазепа

Штучний інтелект асоціює Івана Мазепу з аристократичністю, мистецтвом і впливовістю.

Іван Мазепа
Сучасний Іван Мазепа очима штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE

На фото він одягнений в одяг з українським обрамленням, має коротко підстрижену бороду, традиційні козацькі вуса та сучасну зачіску. У руках він тримає книгу, а на його пальці видніється каблучка. 

Чат GPT вважає, якби гетьман Мазепа жив зараз, він був би меценатом, який фінансує арт-проєкти, українське кіно чи історичні музеї. Можливо, займався б видавничою справою чи заснував би сучасний культурний фонд. Також він займав би високі посади, де міг би впливати на економіку, міжнародні відносини чи розвиток культури. Його дипломатичні здібності дозволяли б йому бути шанованим у міжнародних колах.

Загалом, усі троє гетьманів, на думку ШІ, мали б великий вплив у сучасному суспільстві, використовуючи свої риси лідерів, дипломатів та культурних діячів. 

Нагадаємо, ми також писали, що штучний інтелект показав, який вигляд мали б Шевченко, Франко та Українка сьогодні.

Раніше ми показували, як штучний інтелект бачить твори Тараса Шевченка — фото вас вразять.

штучний інтелект історія фото нейромережа Іван Мазепа

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