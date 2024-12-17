Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка — як би письменники виглядали у 2024 році

ШІ показав, як виглядали б Шевченко, Франко та Українка сьогодні
Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка — постаті, що залишили глибокий слід в історії та культурі України. Якби вони жили сьогодні, то у своєму стилі вони поєднували б традиції з елементами сучасності.
Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення українських письменників у сучасному вигляді.
Тарас Шевченко
Сучасний Тарас Шевченко — це постать, яка поєднує силу духу, інтелект і любов до України, так само, як і його історичний образ. Він зберіг би свої характерні риси: високе чоло, густі брови та сильні вилиці. Вуса були б традиційними, охайно підстриженими, як символ його мужності та національної ідентичності. Одяг Шевченка поєднував би сучасність з елементами української традиції. Це міг би бути класичний костюм темного кольору з вишивкою на сорочці або аксесуарах.
Іван Франко
Іван Франко мав би виразні скули та проникливий погляд сірих. Його коротка стрижка з легким об’ємом могла б поєднувати темно-русявий або каштановий колір волосся, з помітною сивиною на скронях. Вуса, ймовірно, були б сучасними та охайними.
Леся Українка
Леся Українка сьогодні мала б виразне обличчя з глибокими очима, що відображають рішучість і пристрасність. Волосся світле, довге, акуратно укладене. Її стиль був би елегантним і сучасним, з елементами української традиції, такими як вишиванки чи національні мотиви.
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