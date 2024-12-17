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ШІ показав, як виглядали б Шевченко, Франко та Українка сьогодні

17 грудня 2024 14:55
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка — як би письменники виглядали у 2024 році
Тарас Шевченко. Фото: Вікіпедія
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Тарас Шевченко, Іван Франко та Леся Українка — постаті, що залишили глибокий слід в історії та культурі України. Якби вони жили сьогодні, то у своєму стилі вони поєднували б традиції з елементами сучасності. 

Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення українських письменників у сучасному вигляді.

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Тарас Шевченко

Сучасний Тарас Шевченко — це постать, яка поєднує силу духу, інтелект і любов до України, так само, як і його історичний образ. Він зберіг би свої характерні риси: високе чоло, густі брови та сильні вилиці. Вуса були б традиційними, охайно підстриженими, як символ його мужності та національної ідентичності. Одяг Шевченка поєднував би сучасність з елементами української традиції. Це міг би бути класичний костюм темного кольору з вишивкою на сорочці або аксесуарах. 

Тарас Шевченко ШІ
Тарас Шевченко. Фото: ШІ

Іван Франко

Іван Франко мав би виразні скули та проникливий погляд сірих. Його коротка стрижка з легким об’ємом могла б поєднувати темно-русявий або каштановий колір волосся, з помітною сивиною на скронях. Вуса, ймовірно, були б сучасними та охайними.

Іван Франко ШІ
Іван Франко. Фото: ШІ

Леся Українка

Леся Українка сьогодні мала б виразне обличчя з глибокими очима, що відображають рішучість і пристрасність. Волосся світле, довге, акуратно укладене. Її стиль був би елегантним і сучасним, з елементами української традиції, такими як вишиванки чи національні мотиви.

Леся Українка ШІ
Леся Українка. Фото: ШІ

Раніше ми показували, як штучний інтелект бачить твори Тараса Шевченка — фото вас вразять.

Також ШІ показав, який вигляд мала Діва Марія до народження Ісуса. 

письменники Тарас Шевченко штучний інтелект Іван Франко Леся Українка

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