Художник за допомогою ШІ показав, як виглядала Діва Марія до народження Ісуса

Діва Марія Гваделупська. Фото: з відкритих джерел

Мексиканський художник створив "найреалістичніше" зображення юної Діви Марії до того, як вона народила Ісуса. Для реалізації картини автор скористувався штучним інтелектом (ШІ).

Про це повідомляє DailyMail і The Sun.

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Технічний експерт розповів, що йому вдалося реконструювати образ Діви Марії після того, як вона таємно з'явилася на шматку тканини понад 700 років тому в Мексиці.

За словами художника, він кілька тижнів вивчав складні риси обличчя, які показані на оригінальному зображенні Діви Марії. Також він проаналізував тон шкіри та вираз, щоб "зняти жести та вирази в динаміці".

Потім експерт використав свої моделі ШІ, які раніше були навчені вивчати великий обсяг даних про людські обличчя та тіла, щоб відтворювати реалістичні фотографії. Технології завершили проект, додавши реалістичні текстури до шкіри та волосся Мері, зробивши її більш живою.

"Це найбільш точне наближення, яке змогло створити штучний інтелект", — поділився Оманія Рохас у своєму відео на YouTube.

Нагадаємо, нещодавно штучний показав, як він бачить гарну українку. На згенерованому фото на обличчі жінки не було макіяжу або він був настільки природний, що може говорити про те, що для ШІ краса не означає використання великої кількості косметики.

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