Искусственный интеллект показал, каким будет Киев в будущем — фото ChatGPT

Киев с высоты птичьего полета. Фото: freepik

Многим известный искусственный интеллект ChatGTP создал фото и показал, как будет выглядеть Киев в будущем. В частности, в случае масштабного технологического развития, а также после победы Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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С помощью ChatGTP мы сгенерировали, как в будущем может выглядеть столица Украины — сердце нашей страны.

Как выглядит Киев в будущем. Фото: Новини.LIVE.

Как выглядит Киев в будущем. Фото: Новини.LIVE. 1/2 ​ 2

Первые два изображения показывают, как Киев может выглядеть в футуристическом будущем, с современными небоскребами, экологическими технологиями и передовой инфраструктурой.

Как будет выглядеть Киев после победы Украины

Как, по мнению ChatGPT, Киев будет выглядеть после победы Украины. Фото: Новини.LIVE.

Еще одно изображение отображает Киев после победы. Здесь можно увидеть восстановленные здания, украинские флаги, а также праздничную атмосферу единства и надежды.

Напомним, недавно мы показывали, как, по мнению ИИ, будет выглядеть Украина после победы. Кроме того, ChatGPT сгенерировал, как будет выглядеть Россия после своего поражения.

Также мы писали, что искусственный интеллект показал, какой он видит красивую украинскую девушку. На сгенерированном фото женщина не имела макияжа или же он был настолько естественен, что может свидетельствовать о том, что ИИ не ассоциирует красоту с большим количеством косметики.