Штучний інтелект показав, яким буде Київ у майбутньому — фото ChatGPT

Київ з висоти пташиного польоту. Фото: freepik

Вже багатьом відомий штучний інтелект ChatGTP створив фото та показав, який вигляд матиме Київ у майбутньому. Зокрема, у разі масштабного технологічного розвитку, а також після перемоги України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Який вигляд матиме Київ, на думку ШІ, у разі технологічного прориву

За допомогою ChatGTP ми згенерували, який вигляд у майбутньому може мати столиця України — серце нашої країни.

Який вигляд може мати Київ у майбутньому. Фото: Новини.LIVE

Який вигляд може мати Київ у майбутньому. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Перші два зображення демонструють нам, який вигляд Київ може мати у футуристичному майбутньому, з сучасними хмарочосами, екологічними технологіями та передовою інфраструктурою.

Який вигляд матиме Київ після перемоги України

Який вигляд, на думку ChatGPT, матиме Київ після перемоги України. Фото: Новини.LIVE

Ще одне зображення відображає Київ після перемоги. Тут можна побачити відновлені будівлі, українські прапори, а також святкову атмосферу єдності та надії.

Нагадаємо, нещодавно ми показували, який вигляд, на думку ШІ, матиме Україна після перемоги. Крім того, ChatGPT згенерував, який вигляд матиме Росія після своєї поразки.

Також ми писали, що штучний інтелект показав, якою він бачить гарну українську дівчину. На сгенерованому фото жінка не мала макіяжу або ж він був настільки природний, що може свідчити про те, що ШІ не асоціює красу з великою кількістю косметики.