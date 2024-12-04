Художник с помощью ИИ показал, как выглядела Дева Мария до рождения Иисуса

Дева Мария Гваделупская. Фото: з відкритих джерел

Мексиканский художник создал "самое реалистичное" изображение юной Девы Марии до того, как она родила Иисуса. Для реализации картины творец воспользовался искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом сообщает DailyMail и The Sun.

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Технический эксперт рассказал, что ему удалось реконструировать облик Девы Марии после того, как она таинственным образом появилась на куске ткани более 700 лет назад в Мексике.

По словам художника, он несколько недель изучал сложные черты лица, которые показаны на оригинальном изображении Девы Марии. Также он проанализировал тон кожи и выражение, чтобы "запечатлеть жесты и выражения в динамике".

Затем эксперт использовал свои модели ИИ, которые ранее были обучены изучать большой объем данных о человеческих лицах и телах, чтобы воссоздавать реалистичные фотографии. Технологии завершили проект, добавив реалистичные текстуры к коже и волосам Мэри, сделав ее более живой.

"Это наиболее точное приближение, которое смог создать искусственный интеллект", — поделился Оманья Рохас в своем видео на YouTube.

Напомним, недавно искусственный показал, как он видит красивую украинку. На сгенерированном фото на лице женщины не было макияжа либо он был настолько естественен, что может говорить том, что для ИИ красота не означает использование большого количества косметики.

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