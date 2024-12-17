Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка — как бы писатели выглядели в 2024 году

Тарас Шевченко. Фото: Википедия

Тарас Шевченко, Иван Франко и Леся Украинка — фигуры, оставившие глубокий след в истории и культуре Украины. Если бы они жили сегодня, то в своем стиле они бы сочетали традиции с элементами современности.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать изображения украинских писателей в современном виде.

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Тарас Шевченко

Современный Тарас Шевченко — это фигура, объединяющая силу духа, интеллект и любовь к Украине, так же, как и его исторический образ. Он сохранил бы свои характерные черты: высокий лоб, густые брови и сильные скулы. Усы были бы традиционными, аккуратно подстриженными, как символ его мужества и национальной идентичности. Одежда Шевченко объединяла бы современность с элементами украинской традиции. Это мог быть классический костюм темного цвета с вышивкой на рубашке или аксессуарах.

Тарас Шевченко. Фото: ИИ

Иван Франко

Иван Франко имел бы выразительные скулы и проницательный взгляд. Его короткая стрижка с легким объемом могла бы сочетать темно-русый или каштановый цвет волос, с заметной сединой на висках. Усы, вероятно, были бы современными и аккуратными.

Иван Франко. Фото: ИИ

Леся Украинка

Леся Украинка сегодня имела бы выразительное лицо с глубокими глазами, отражающими решительность и страстность. Волосы светлые, длинные, аккуратно уложенные. Ее стиль был бы элегантным и современным, с элементами украинской традиции, такими, как вышиванки или национальные мотивы.

Леся Украинка. Фото: ШИ

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