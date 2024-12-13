Монро, принцеса Діана та Преслі — ШІ показав, як би вони виглядали зараз

Принцеса Діана Уельська. Фото: Associated Press

Чимало знаменитостей пішли з життя у молодому віці. Шанувальники не побачили їх у старості, однак штучний інтелект цю ситуацію виправив та показав ймовірні світлини зірок.

Фото, які створив ШІ, поділився американський креативний директор Міка Дайгл.

Читайте також:

Як би виглядали знаменитості у старості

Серед світлин, які згенерував штучний інтелект, — портрет принцеси Уельської Діани. Їй було всього 36 років, коли вона загинула в автокатастрофі. Зараз улюблениці мільйонів було б 62 роки. ШІ зобразив її у вишуканому та стриманому одязі, зі зморшками на обличчі, але це не зробило її менш привабливою, ніж за життя.

Принцеса Діана у старості. Фото: ШІ/Міка Дайгл

Штучний інтелект зобразив і лідера культового гурту Queen у старості Фредді Мерк'юрі. Він помер від бронхопневмонії у 45-річному віці. Зараз йому було б 77 років.

Фредді Мерк'юрі у старості. Фото: ШІ/Міка Дайгл

ШІ також показав, як виглядав би у віці 56 років фронтмен рок-колективу Nirvana Курт Кобейн. Музикант закінчив життя самогубством у віці 27 років.

Курт Кобейн в старості. Фото: ШІ/Міка Дайгл

Ще одне фото, згенероване штучним інтелектом, показує, який вигляд мав би Елвіс Преслі. Славнозвісний американський співак та актор помер у 42 роки, зараз би йому було 88.

Елвіс Преслі. Фото: ШІ/Міка Дайгл

Американську зірку Мерилін Монро знайшли мертвою в її будинку. Їй було лише 36. Зараз популярній красуні було б 97 років. Штучний інтелект показав, як би вона виглядала.

Мерилін Монро в старості. Фото: ШІ/Міка Дайгл

Нагадаємо, штучний інтелект показав, як може виглядати Земля після глобального потепління. Світлини шокують та нагадують кадри з постапокаліптичного кіно.

Штучний інтелект згенерував ілюстрації на відомі твори Тараса Шевченка. Він зробив фото до вірша "Садок вишневий коло хати", поеми "Кавказ" і не тільки.