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ИИ показал, как выглядели бы Леди Ди, Пресли и Монро сегодня

13 декабря 2024 22:31
Ольга Антоновская - редактор
Монро, принцесса Диана и Пресли — ИИ показал, как бы они выглядели сейчас
Принцесса Диана Уэльская. Фото: Associated Press
Ольга Антоновская - редактор

Многие знаменитости ушли из жизни в молодом возрасте. Поклонники не увидели их в старости, однако искусственный интеллект эту ситуацию исправил и показал возможные фотографии звезд.

Фото, созданные ИИ, поделился американский креативный директор Мика Дайгл.

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Как бы выглядели знаменитости в старости

Среди фотографий, сгенерированных искусственным интеллектом, — портрет принцессы Уэльской Дианы. Ей было всего 36 лет, когда она погибла в автокатастрофе. Сейчас любимице миллионов было бы 62 года. ИИ изобразил ее в изысканной и сдержанной одежде, с морщинами на лице, но это не сделало ее менее привлекательной, чем при жизни.

Принцесса Диана в старости
Принцесса Диана в старости. Фото: ИИ/Мика Дайгл

Искусственный интеллект изобразил и лидера культовой группы Queen в старости Фредди Меркьюри. Он скончался от бронхопневмонии в 45-летнем возрасте. Теперь ему было бы 77 лет.

Фредди Меркьюри в старости
Фредди Меркьюри в старости. Фото: ИИ/Мика Дайгл

ИИ также показал, как выглядел бы в возрасте 56 лет фронтмен рок-коллектива Nirvana Курт Кобейн. Музыкант покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет.

Курт Кобейн в старости
Курт Кобейн в старости. Фото: ИИ/Мика Дайгл

Еще одно фото, сгенерированное искусственным интеллектом, показывает, как выглядел бы Элвис Пресли. Знаменитый американский певец и актер умер в 42 года, сейчас ему было бы 88.

Элвис Пресли в старости
Элвис Пресли. Фото: ИИ/Мика Дайгл

Американскую звезду Мэрилин Монро обнаружили мертвой в ее доме. Ей было всего 36. Сейчас популярной красавице было бы 97 лет. Искусственный интеллект показал, как бы она выглядела.

Мэрилин Монро в старости
Мэрилин Монро в старости. Фото: ИИ/Мика Дайгл

Напомним, искусственный интеллект показал, как Земля может выглядеть после глобального потепления. Фотографии шокируют и напоминают кадры из постапокалиптического кино.

Искусственный интеллект сгенерировал иллюстрации на известные произведения Тараса Шевченко. Он сделал фото к стихотворению "Садок вишневый у дома", поэмы "Кавказ" и не только.

искусственный интеллект шоу-бизнес технологии зарубежные звезды звезды

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