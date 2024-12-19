Хмельницкий, Мазепа и Сагайдачный — как выглядели бы гетманы сегодня

Украинский гетман Богдан Хмельницкий. Фото: Суспільне

Искусственный интеллект создал фото и показал, какими видит украинских гетманов, в частности, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницкого и Ивана Мазепу, если бы они жили сегодня. Изображения сочетают современность и их исторические образы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Петр Сагайдачный

Нейросеть видит образ Петра Сагайдачного в сочетании исторических традиций и современных тенденций, передавая его черты как политического лидера, воина и культурного деятеля.

Современный Петр Сагайдачный глазами искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE

На фото видно молодого и амбициозного деятеля в стильной одежде, которая хранит исторические и культурные подтексты.

Кроме того, ИИ считает, если бы гетман жил в наше время, он был бы интеллектуалом и дипломатом, известным своей образованностью и стратегическим мышлением.

Богдан Хмельницкий

Искусственный интеллект описывает Хмельницкого как известного харизматичного и решительного лидера.

Современный Богдан Хмельницкий глазами искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE

У него короткая борода, стильная и современная прическа, наряды с национальными элементами, соответствующие тогдашней эпохе. На его шапке виднеется трезубец, а под жупаном — вышиванка.

Нейросеть предполагает, что если бы Богдан Хмельницкий жил в наше время, он был бы активен в соцсетях, где выражал бы свои политические взгляды.

Иван Мазепа

Искусственный интеллект ассоциирует Ивана Мазепу с аристократичностью, искусством и влиятельностью.

Современный Иван Мазепа глазами искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE

На фото он одет в одежду с украинским обрамлением, имеет коротко подстриженную бороду, традиционные казацкие усы и современную прическу.

Чат GPT считает, если бы гетман Мазепа жил сейчас, он был бы меценатом, который финансирует арт-проекты, украинское кино или исторические музеи. Возможно, занимался бы издательским делом или основал бы современный культурный фонд. Также он занимал бы высокие должности, где мог бы влиять на экономику, международные отношения или развитие культуры. Его дипломатические способности позволяли бы ему быть уважаемым в международных кругах.

В общем, все трое гетманов, по мнению ИИ, оказали бы большое влияние в современном обществе, используя свои черты лидеров, дипломатов и культурных деятелей.

Напомним, мы также писали, что искусственный интеллект показал, как выглядели бы Шевченко, Франко и Украинка сегодня.

Раньше мы показывали, как искусственный интеллект видит произведения Тараса Шевченко — фото вас поразят.