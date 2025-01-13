Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Как будет выглядеть украинская вышиванка в будущем — фото ИИ arrow

Как будет выглядеть украинская вышиванка в будущем — фото ИИ

13 января 2025 10:35
Карина Приходько - Редактор
Украинские вышиванки — ИИ показал, как будет выглядеть одежда в будущем
Украинки в вышиванках. Архивное фото: cukr.city
Карина Приходько - Редактор

Искусственный интеллект создал фото и показал, какими видит стильные украинские вышиванки в будущем. Национальная одежда сочетает в себе цвета украинского флага, украинские орнаменты, футуристический дизайн и "умные" ткани.

Об этом сообщают Новини.LIVE.  

Читайте также:

Как будет выглядеть украинская вышиванка в будущем

Искусственный интеллект считает, что украинская вышиванка будущего сочетает в себе традиционные элементы национальной одежды с передовыми технологиями. Ее основа может быть изготовлена из специальных "умных" тканей, которые адаптируются к температуре тела и внешним условиям.

украинская вышиванка глазами искусственного интеллекта
Украинская вышиванка в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Так, на первом фото изображена светящаяся вышиванка, образующая орнаменты в стиле геометрических, растительных и космических мотивов, что является наследием украинской культуры.

украинская вышиванка глазами искусственного интеллекта
Украинская вышиванка в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Тут ИИ видит украинскую вышиванку с современным кроем: асимметричные элементы, комбинированные с классическим силуэтом, сохраняют ее традиционный вид, добавляя современности. Например, рукава могут быть полупрозрачными, с интегрированными LED-нитями, которые светятся разными цветами в зависимости от события или настроения.

Также вокруг рубашки нейросеть добавила тонкие голографические проекции, в частности, плавающие традиционные украинские символы и узоры.

украинская вышиванка глазами искусственного интеллекта
Украинская вышиванка в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Также искусственный интеллект видит стильную украинскую вышиванку с элементами 3D-печати, которые могут дополнять одежду, создавая объемные детали, которые оживают в движении. Символы, такие как трезубец или обереги, гармонично интегрируются в дизайн, подчеркивая национальную самобытность.

Эта вышиванка является не только одеждой, но и интерактивным художественным произведением: ее узоры могут меняться с помощью приложений, отражая различные эмоции, узоры или тексты. Вышиванка будущего символизирует гармонию между историей и инновациями, передавая глубокие традиции через современную призму.

Напомним, недавно искусственный интеллект, как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет. В частности, сгенерированные образы демонстрируют, как сохраняется украинская культура, но в то же время применяются инновации и технологии.

Кроме того, нейросеть показала, как будут выглядеть украинские города после победы Украины. Созданные изображения сочетают современную и футуристическую инфраструктуры.

украинцы одежда фото искусственный интеллект вышиванка символика

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

11:52 В Киевской области прогремели взрывы — работает ПВО

11:39 Во Львове проходит заседание по делу убийства Ирины Фарион

11:35 Прогноз магнитных бурь на сегодня — к чему готовиться

11:29 Забыть об Одессе — РФ отказывается от планов захватить город

11:19 Во Львове демонтируют главную елку — фоторепортаж Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:15 Роботы побеждают — кого из специалистов уволят уже совсем скоро

11:10 Сколько стоит франшиза Lviv Croissants и какие нужны инвестиции

10:57 Оборона Крымского моста разрушена — что известно

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

10:49 В Бурятии сошли с рельсов вагоны грузового поезда — фото

Срочная новость

11:52 В Киевской области прогремели взрывы — работает ПВО

11:39 Во Львове проходит заседание по делу убийства Ирины Фарион

11:35 Прогноз магнитных бурь на сегодня — к чему готовиться

11:29 Забыть об Одессе — РФ отказывается от планов захватить город

11:19 Во Львове демонтируют главную елку — фоторепортаж Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:15 Роботы побеждают — кого из специалистов уволят уже совсем скоро

11:10 Сколько стоит франшиза Lviv Croissants и какие нужны инвестиции

10:57 Оборона Крымского моста разрушена — что известно

10:49 В Бурятии сошли с рельсов вагоны грузового поезда — фото

10:37 Они точно не сломаются — 5 лучших кнопочных телефонов в 2025 году

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю