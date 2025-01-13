Украинские вышиванки — ИИ показал, как будет выглядеть одежда в будущем

Украинки в вышиванках. Архивное фото: cukr.city

Искусственный интеллект создал фото и показал, какими видит стильные украинские вышиванки в будущем. Национальная одежда сочетает в себе цвета украинского флага, украинские орнаменты, футуристический дизайн и "умные" ткани.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Как будет выглядеть украинская вышиванка в будущем

Искусственный интеллект считает, что украинская вышиванка будущего сочетает в себе традиционные элементы национальной одежды с передовыми технологиями. Ее основа может быть изготовлена из специальных "умных" тканей, которые адаптируются к температуре тела и внешним условиям.

Украинская вышиванка в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Так, на первом фото изображена светящаяся вышиванка, образующая орнаменты в стиле геометрических, растительных и космических мотивов, что является наследием украинской культуры.

Украинская вышиванка в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Тут ИИ видит украинскую вышиванку с современным кроем: асимметричные элементы, комбинированные с классическим силуэтом, сохраняют ее традиционный вид, добавляя современности. Например, рукава могут быть полупрозрачными, с интегрированными LED-нитями, которые светятся разными цветами в зависимости от события или настроения.

Также вокруг рубашки нейросеть добавила тонкие голографические проекции, в частности, плавающие традиционные украинские символы и узоры.

Украинская вышиванка в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Также искусственный интеллект видит стильную украинскую вышиванку с элементами 3D-печати, которые могут дополнять одежду, создавая объемные детали, которые оживают в движении. Символы, такие как трезубец или обереги, гармонично интегрируются в дизайн, подчеркивая национальную самобытность.

Эта вышиванка является не только одеждой, но и интерактивным художественным произведением: ее узоры могут меняться с помощью приложений, отражая различные эмоции, узоры или тексты. Вышиванка будущего символизирует гармонию между историей и инновациями, передавая глубокие традиции через современную призму.

Напомним, недавно искусственный интеллект, как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет. В частности, сгенерированные образы демонстрируют, как сохраняется украинская культура, но в то же время применяются инновации и технологии.

Кроме того, нейросеть показала, как будут выглядеть украинские города после победы Украины. Созданные изображения сочетают современную и футуристическую инфраструктуры.