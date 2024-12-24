Штучний інтелект показав, як святкуватимуть Різдво в Україні через 50 років

Люди співають колядки біля ялинки. Фото: Борис Корпусенко

Штучний інтелект (ШІ) показав, як може виглядати святкування Різдва в Україні через 50 років. Зокрема, згенеровані образи демонструють, як зберігається українська культура, але водночас застосовуються інновації та технології.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як українці святкуватимуть Різдво через 50 років у містах. Фото: Новини.LIVE

На першому фото зображено уявне майбутнє українських міст, де традиції гармонійно поєднуються з футуристичними технологіями. Так, центральна площа прикрашена величезною ялинкою з підсвіткою та новорічними прикрасами, біля якої у повітрі літають яскраві дрони. Люди в традиційному українському вбранні співають колядки, створюючи святкову атмосферу. Довкола — сучасна архітектура з прозорими будівлями та цифровими панелями, що підкреслює майбутнє, а також, ймовірно, електроавтомобілі й карета, що напевно, пов'язано з екологією.

На другому фото ШІ показав українське село майбутнього, яке зберігає дух гостинності й традиційних свят. На передньому плані — багатий різдвяний стіл, за яким зібралася мешканці населеного пункту в національному вбранні, щоб відзначити свято.

Як українці святкуватимуть Різдво через 50 років у селах. Фото: Новини.LIVE

Водночас над селом літають дрони, які забезпечують святкове освітлення. У центрі — сяюча ялинка з голографічними прикрасами. Традиційні дерев’яні хати доповнені сучасними елементами, створюючи затишок і комфорт у святковій атмосфері.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, який вигляд на думку ШІ матимуть українські міста після перемоги України. Зокрема, створені зображення поєднують сучасну та футуристичну інфраструктури.

Також ми повідомляли, що на думку мільярдера Ілона Маска, ШІ до кінця 2025 року перевершить інтелект будь-якої людини на Землі.