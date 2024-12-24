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ИИ показал, как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет

24 декабря 2024 00:15
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Искусственный интеллект показал, как будут праздновать Рождество в Украине через 50 лет
Люди поют колядки возле елки. Фото: Борис Корпусенко
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Искусственный интеллект (ИИ) показал, как может выглядеть празднование Рождества в Украине через 50 лет. В частности, сгенерированные образы демонстрируют, как сохраняется украинская культура, но одновременно применяются инновации и технологии.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как может выглядеть празднование Рождества в Украине через 50 лет

ИИ показал, как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет - фото 1
Как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет в городах. Фото: Новини.LIVE

На первом фото изображено воображаемое будущее украинских городов, где традиции гармонично сочетаются с футуристическими технологиями. Центральная площадь украшена огромной елкой с подсветкой и новогодними украшениями, возле которой в воздухе летают яркие дроны. Люди в традиционных украинских одеждах поют колядки, создавая праздничную атмосферу. Вокруг — современная архитектура с прозрачными зданиями и цифровыми панелями, подчеркивающая будущее, а также, вероятно, электроавтомобили и карета, что скорее всего связано с экологией.

На втором фото ИИ показал украинское село будущего, сохраняющее дух гостеприимства и традиционных праздников. На переднем плане — богатый рождественский стол, за которым собрались жители населенного пункта в национальных одеждах, чтобы отметить праздник.

ИИ показал, как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет - фото 2
Как украинцы будут праздновать Рождество через 50 лет в селах. Фото: Новини.LIVE

В то же вермя над селом летают дроны, обеспечивающие праздничное освещение. В центре – сияющая елка с голографическими украшениями. Традиционные деревянные дома дополнены современными элементами, создавая комфорт и уют в праздничной атмосфере.

Напомним, недавно мы писали о том, как выглядят по мнению ИИ украинские города после победы Украины. В частности, созданные изображения совмещают современную и футуристическую инфраструктуру.

Также мы сообщали, что по мнению миллиардера Илона Маска, ИИ до конца 2025 года превзойдет интеллект любого человека на Земле.

украинцы Украина искусственный интеллект Рождество технологии

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