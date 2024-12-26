Життя після смерті — який вигляд має очима штучного інтелекту

Церковна мозаїка. Фото: Unsplash

Питання, яке, мабуть, ніколи не втратить своєї актуальності, життя після смерті залишається однією з найбільших загадок в історії. Сучасні технології на чолі зі штучним інтелектом можуть допомогти нам візуалізувати уявлення про те, що може бачити людина після своєї смерті.

Сайт Новини.LIVE попросив ШІ згенерувати зображення зі своїм уявленням про життя після смерті.

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Який вигляд має загробне життя на думку штучного інтелекту

Нейромережа згенерувала зображення, яке передає ймовірні відчуття душі після смерті — плавний та спокійний перехід до іншого виміру.

Загробне життя на думку штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

На горизонті спостерігається яскраве світло, яке, за словами людей, що пережили клінічну смерть, може означати той самий легендарний "тунель".

Навколо можна побачити величезний простір з горами на фоні та явно неземними пейзажами. Спостерігаються золоті поля, які охоплює м'яке сяйво. Через них проходять блакитні річки, в яких відображаються зорі.

Не можна обійти поглядом й людські постаті, які можна побачити по всій картині. Вони є напівпрозорими та парять у повітрі. Обличчя в них розгледіти важко, але можна припустити, що це душі, які вже знайшли свій спокій у цьому новому вимірі. Їхні фігури нагадують жіночі постаті.

Повертаючись до "тунелю", більше він схожий на велику арку, створену з чистого світла. Вона може служити символічним переходом до вищого рівня існування, де душа може отримати ту ж форму, що й постаті на картині.

Зображення охоплюють переважно теплі золоті, блакитні та білі тони, що надають їй затишний вигляд.

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