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ШІ назвав три найгарніші породи собак в Україні — вибір дивує

25 грудня 2024 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Найгарніші породи собак в Україні за версією ШІ — вибір дивує
Собака спить на рожевій іграшці. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

З давніх часів собаки символізують вірність, дружбу та красу. В Україні з великою любов'ю ставляться до домашніх улюбленців, і серед безлічі порід є ті, які можна вважати справжньою окрасою. Штучний інтелект показав своє бачення на найгарніші породи собак.

Сайт Новини.LIVE попросив ШІ згенерувати зображення, на якому будуть найгарніші породи собак в Україні.

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Штучний інтелект показав три популярні та найгарніші породи собак, на його думку.

Самые красивые породы собак в Украине по версии ИИ
Найгарніші породи собак в Україні за версією ШІ. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

На передньому плані — велична німецька вівчарка з блискучою шерстю та уважним поглядом. Поряд із нею золотистий ретривер, чия золота шерсть створює особливу атмосферу тепла. Трійку доповнює сибірський хаскі — граціозна собака з яскраво-блакитними очима, що підкорюють з першого погляду. Усіх собак зображено в зеленому парку, де м'яке сонячне світло підкреслює їхню природну красу.

Німецька вівчарка

Порода є справжнім символом розуму й сили.

Немецкая овчарка
Німецька вівчарка. Фото: Unsplash

Їхня атлетична статура, густий підшерсток і уважний погляд створюють образ справжнього охоронця. Цю породу можна вважати однією з найулюбленіших в Україні завдяки своїй відданості та універсальності.

Золотистий ретривер

Одна з найкрасивіших і найбільш доброзичливих порід.

Золотистый ретривер
Золотистий ретривер. Фото: Unsplash

Їхня золота шерсть і м'який погляд випромінюють тепло. Ретривери відомі своїм добрим характером і підходять для сімей з дітьми.

Сибірський хаскі

Навряд чи ця порода може залишити когось байдужим. 

Сибирский хаски
Сибірський хаскі. Фото: Unsplash

Їхні яскраво-блакитні очі, густий хутряний покрив і енергія роблять їх особливо привабливими. В Україні хаскі популярні серед тих, хто любить активний спосіб життя.

Нагадаємо, кінець світу водночас лякає та створює інтерес навколо себе. Штучний інтелект згенерував зображення зі своїм баченням апокаліпсиса.

Також ми писали, що відомі українські письменники завжди проявляли патріотизм та любов до України. Штучний інтелект показав, який вигляд мали б їхні твори, якби вони зараз писали про війну.

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