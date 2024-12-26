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ИИ показал, какой видит жизнь после смерти — фото впечатляет

26 декабря 2024 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Жизнь после смерти — как выглядит глазами искусственного интеллекта
Церковная мозаика. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Вопрос, который, вероятно, никогда не потеряет своей актуальности, жизни после смерти остается одной из самых больших загадок в истории. Современные технологии во главе с искусственным интеллектом помогут нам визуализировать представление, что может видеть человек после своей смерти.

Сайт Новини.LIVE попросил ИИ сгенерировать изображение со своим представлением о жизни после смерти.

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Нейросеть сгенерировала изображение, которое передает вероятные ощущения души после смерти — плавный и спокойный переход к другому измерению.

Загробная жизнь по мнению искусственного интеллекта
Загробная жизнь по мнению искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

На горизонте наблюдается яркий свет, который, по словам людей, переживших клиническую смерть, может означать тот самый легендарный "тоннель".

Вокруг можно увидеть огромное пространство с горами на фоне и явно внеземными пейзажами. Наблюдаются золотые поля, которые охватывает мягкое сияние. Через них проходят голубые реки, в которых отражаются звезды.

Нельзя обойти взглядом человеческие фигуры, которые можно увидеть по всей картине. Они полупрозрачные и парят в воздухе. Лицо у них разглядеть трудно, но можно предположить, что это души, которые уже обрели свое спокойствие в этом новом измерении. Их фигуры напоминают женские фигуры.

Возвращаясь к "тоннелю", больше он похож на большую арку, созданную из чистого света. Она может служить символическим переходом к высшему уровню существования, где душа может получить ту же форму, что и фигуры на картине.

Изображения охватывают преимущественно теплые золотые, голубые и белые тона, придающие ей уютный вид.

Напомним, искусственный интеллект показал, каких собак считает самыми красивыми в Украине. Он выделил три породы.

Также мы писали, что дискуссии о конце света увлекают и создают интерес вокруг себя. Искусственный интеллект показал, каким, по его мнению, может быть апокалипсис.

смерть искусственный интеллект фото нейросеть ChatGPT жизнь

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