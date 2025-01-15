Какими будут украинские военные в будущем — ИИ показал фото

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

Искусственный интеллект сгенерировал фото, где показал, какими будут украинские военные в будущем. Бойцы выглядят как современные высокотехнологичные воины, которые используют новейшие достижения науки и техники для выполнения боевых задач.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Украинские военные в будущем глазами ИИ

Искусственный интеллект считает, что в будущем у украинских военных будет лучшее разумное оборудование, которое будет помогать выполнять боевые задачи.

Украинские военные в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

К примеру, нейросеть показала, что униформа бойцов будет менять цвета и текстуры в зависимости от окружающей среды. Она будет обеспечивать защиту от пуль, обломков, экстремальных температур и будет похожа на форму роботов.

Украинские военные в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в украинских военных будут встроены датчики жизненных показателей, навигаторы и системы связи, шлем с прозрачным дисплеем, на который выводится информация о местности, целях и тактических задачах. А также лазерные или электромагнитные ружья, способные поражать цели с высокой точностью.

Украинские военные в будущем глазами ИИ. Фото: Новини.LIVE

Образ таких военных отражает сочетание современной науки, технологий и опыта ведения боевых действий, что обеспечивает преимущество даже в самых сложных условиях.

Напомним, недавно ИИ показал удивительные фото, как будет выглядеть центр Киева в будущем. Город станет символом гармонии между современными технологиями и национальными традициями.

Кроме того, искусственный интеллект создал уникальное изображение Земли после исчезновения людей. На фото видны разрушенные города с брошенными автомобилями на дорогах.