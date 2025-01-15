Який вигляд матиме Земля після зникнення людства — ШІ показав фото, що вражає

Покинутий атракціон "Автодром". Фото: Unsplash

Ні для кого не секрет, що люди не можуть існувати вічно, і питання того, коли вони зникнуть — лише справа часу. Однак, попри це, все одно цікаво дізнатися, що ми зможемо залишити після себе та якою буде планета без нашої присутності. Що цікаво, нейромережі можуть допомогти нам уявити такий сценарій.

Сайт Новини.LIVE попросив одну з них згенерувати зображення із ймовірним сценарієм зникнення людства.

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Який вигляд матиме планета після зникнення людей

Перше, що можна побачити — це місто, яке майже повністю зруйноване, на дорогах залишилися давно покинуті машини, а небо затягнуте густими хмарами, що додають похмурому настрою всій картині.

Який вигляд матиме Земля після зникнення людства. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Величні будівлі стали пам'ятниками забуття. Всі вони майже повністю зруйновані, а більшість вікон зовсім відсутні. Судячи з того, що природа майже повністю захопила все оточення, ситуація, що відбулася, сталася доволі давно. Кущі проростають крізь тріщини в асфальті, ліани обвивають будівлі, а трава присутня майже в кожному вільному просторі.

Не можна не помітити уламки роботів та інші пошкоджені механізми. Зображення не дає зрозуміти, чи функціонують роботи досі, чи це назавжди зупинені механізми через нестачу енергії.

Можна зрозуміти, як би люди не проявляли свою діяльність на планеті, природа завжди готова відновитися навіть після найгірших наслідків, що демонструє зображення.

Нагадаємо, досі невідомо, як і для чого побудували Стоунхендж. Штучний інтелект показав, яким він бачить зведення мегаліту.

Також ми писали, що вчені не припиняють обговорювати, як люди змогли в їхні часи побудувати такі грандіозні споруди, як єгипетські піраміди. Штучний інтелект допоміг візуалізувати процес зведення одного з Семи чудес світу.